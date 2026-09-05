El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este sábado 5 de septiembre en distintas zonas del país. De acuerdo con el organismo, las ráfagas podrían alcanzar entre 65 y 100 km/h, dependiendo de la región afectada.
Rige una alerta amarilla por viento en 11 provincias este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintos puntos del país, con especial atención sobre sectores cordilleranos y regiones del centro y sur bonaerense.
La advertencia comprende sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.
Zona cordillerana
En el área cordillerana se esperan vientos provenientes del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 50 y 70 km/h. En los sectores de mayor altura, las ráfagas podrían llegar hasta los 100 km/h.
La situación afecta principalmente a las regiones ubicadas sobre la cordillera, donde las condiciones meteorológicas podrían generar períodos de viento intenso durante la jornada.
Qué se espera en el resto del país
Para sectores de Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba y La Rioja, el pronóstico indica la presencia de vientos del sector sur. En estas zonas, las velocidades estarán entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 65 km/h.
En Neuquén, los vientos serán del sector este, con velocidades de entre 40 y 60 km/h. Las ráfagas podrían superar los 90 km/h. Por otra parte, el este de Río Negro tendrá vientos del sector sur, también con velocidades estimadas de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
En el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, el SMN prevé vientos del sector sur con velocidades de entre 25 y 45 km/h. En este sector, las ráfagas podrían alcanzar los 65 km/h, por lo que la región permanece incluida dentro del área alcanzada por el alerta amarilla.