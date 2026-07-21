Paula Carrevedo, integrante del equipo de controladores aéreos del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, se convirtió en la primera persona en darle la bienvenida a la Selección argentina tras su llegada al país.
Video: el emotivo recibimiento de una controladora aérea a la Selección Argentina
La trabajadora del aeropuerto de Córdoba sorprendió al plantel con unas palabras cargadas de reconocimiento y apoyo luego de su llegada al territorio nacional.
Desde la torre de control, la trabajadora tomó contacto por radio con la aeronave que trasladaba a la delegación nacional y dedicó unas palabras al plantel que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales por la emoción del mensaje.
El saludo desde el Área de Control Córdoba
El momento ocurrió cuando el avión de la Selección ingresó al espacio aéreo correspondiente al Área de Control Córdoba (ACC), antes de completar su aterrizaje en territorio argentino.
Desde ese puesto, Carrevedo utilizó la frecuencia de comunicación con la tripulación para transmitir el saludo en nombre de sus compañeros de trabajo y expresar el reconocimiento hacia el equipo.
“De parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos darle un saludo a nuestra amada selección. Bienvenidos a su país”, expresó la controladora al iniciar el contacto.
Las palabras que emocionaron
Durante la comunicación, Paula destacó el vínculo entre la Selección y los hinchas argentinos, más allá del resultado deportivo conseguido en el Mundial.
“Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez”, expresó. Además, agregó: “Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada, para nosotros ustedes siempre serán campeones: nuestros campeones eternos”.
El cierre del mensaje estuvo acompañado por una referencia al himno nacional y al camino recorrido por el equipo: “Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. Vamos Argentina”.
Según trascendió, los pilotos respondieron con emoción ante las palabras de la controladora, en un momento que reflejó el reconocimiento hacia el plantel.
El apoyo de los hinchas
El saludo se produjo luego de la participación argentina en el Mundial, donde el equipo finalizó como subcampeón. A pesar de la derrota, la reacción de Carrevedo representó una muestra del apoyo que la Selección recibe por parte de la sociedad.
Como ocurre en cada regreso del equipo al país, las muestras de afecto hacia los jugadores suelen superar el resultado de un partido o un torneo, destacando el sentimiento de identificación que genera la camiseta argentina.