La dolorosa caída de la Selección Argentina ante España en el tiempo extra de la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sigue dejando secuelas emocionales en los protagonistas.
Rodrigo De Paul estalló tras la final del Mundial 2026: "Instalaron conspiraciones infundadas"
El mediocampista de la Selección Argentina expresó su dolor por el subcampeonato ante España, apuntó contra las críticas que recibió el equipo durante el torneo y remarcó el orgullo por el grupo.
Tras retirarse del estadio sin hacer declaraciones, varios futbolistas volcaron sus reflexiones en el ámbito digital. Uno de los mensajes más contundentes y comentados fue el de Rodrigo De Paul, quien no solo expuso la tristeza por no lograr el bicampeonato, sino que apuntó directamente contra las críticas externas vertidas durante la competencia.
"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo", comenzó expresando el volante mediante una publicación en su cuenta de Instagram.
"Nuestras sonrisas molestan"
En el tramo más picante de su escrito, el "Motorcito" apuntó hacia las versiones y cuestionamientos vertidos contra el plantel argentino a lo largo del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá:
"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode..."
Sin embargo, el mediocampista remarcó que ese clima adverso "no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo". Sus palabras se alinearon con el clima tenso previo al encuentro decisivo, en el que referentes como Nicolás Otamendi también habían cruzado públicamente las declaraciones realizadas por integrantes del seleccionado español.
Un ciclo histórico
De Paul, quien se metió en el equipo titular para el duelo decisivo tras haber sido suplente en las semifinales frente a Inglaterra, fue reemplazado a los 70 minutos por Giuliano Simeone. A pesar de la frustración por el resultado, completó su mensaje con un reafirmado sentido de pertenencia: "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO".
El volante se sumó a las voces de otros referentes como el capitán Lionel Messi —quien destacó el valor de haber alcanzado dos finales del mundo consecutivas— y Enzo Fernández, resaltando el compromiso identitario de este proceso deportivo más allá del resultado final.