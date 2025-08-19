Alerta amarillo

Video: lluvia, rayos y granizo en Córdoba por la llegada de la ciclogénesis

En la autopista que une las ciudades de Córdoba y Carlos Paz se registró caída de granizo alrededor de las 22, además de chaparrones intensos que complicaron la circulación. Situaciones similares se informaron en distintas rutas, por lo que se pidió máxima precaución al manejar. También hubo granizo en localidades como La Calera, Villa del Dique y Alejandro Roca, en el sur provincial.