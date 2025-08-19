Video: lluvia, rayos y granizo en Córdoba por la llegada de la ciclogénesis
En la autopista que une las ciudades de Córdoba y Carlos Paz se registró caída de granizo alrededor de las 22, además de chaparrones intensos que complicaron la circulación. Situaciones similares se informaron en distintas rutas, por lo que se pidió máxima precaución al manejar. También hubo granizo en localidades como La Calera, Villa del Dique y Alejandro Roca, en el sur provincial.
La Policía Caminera solicitó especial atención en la autopista Córdoba-Rosario.
La provincia de Córdoba comenzó a sentir este lunes por la noche los efectos de la ciclogénesis que afecta al centro del país. Cerca de las 20, un frente de tormenta ingresó a la capital con abundante lluvia, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.
En la autopista que une Córdoba con Carlos Paz se registró caída de granizo alrededor de las 22, además de chaparrones intensos que complicaron la circulación. Situaciones similares se informaron en distintas rutas, por lo que se pidió máxima precaución al manejar. También hubo granizo en localidades como La Calera, Villa del Dique y Alejandro Roca, en el sur provincial.
La Policía Caminera solicitó especial atención en la autopista Córdoba-Rosario y en el Camino de las Altas Cumbres debido a la acumulación de agua en varios sectores.
Alerta amarilla y valores de lluvia
Toda la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, que podrían incluir ráfagas de entre 50 y 75 km/h, descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 80 milímetros en pocas horas, superando esos registros en el este cordobés.
Durante la tarde y noche del lunes, los principales registros de lluvia fueron:
Elena: 19 mm
Calmayo: 14 mm
Villa General Belgrano: 13 mm
Etruria: 13 mm
Huerta Grande: 12 mm
Cosquín: 11 mm
Cómo seguirá el clima
La ciclogénesis ingresó en dos fases: la primera se sintió durante la tarde-noche del lunes, mientras que la segunda se esperaba para la madrugada del martes con condiciones aún más severas.
Foto: @frascaroli
Para este martes se prevén lluvias y tormentas intermitentes en gran parte del territorio provincial. En Córdoba capital, la mínima será de 9 grados y la máxima apenas alcanzará los 14, lo que mantendrá una marcada sensación de frío por la humedad.
La mejora recién se daría el miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 5 y 19 grados. El jueves se consolidaría el retorno del buen tiempo, con máximas superiores a los 20 grados.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.