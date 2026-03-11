El Gobierno actualizó las reglas de los contratos de consumo: cómo afecta a los usuarios

Los contratos que los consumidores firman a diario —para servicios bancarios, telefonía, seguros o plataformas digitales— tendrán desde ahora nuevas reglas.
Se actualizó el listado de cláusulas abusivas que no pueden incluirse en contratos de consumo. La medida busca reforzar la protección de los usuarios frente a condiciones consideradas injustas o desequilibradas.
El Gobierno nacional actualizó el listado de cláusulas consideradas abusivas con el objetivo de fortalecer la protección de los usuarios y evitar condiciones que puedan perjudicarlos.
La medida fue establecida a través de la Disposición 377/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, organismo que depende del Ministerio de Economía.
La normativa introduce cambios importantes en la regulación de los contratos de consumo y se centra principalmente en la actualización del listado de cláusulas que se consideran abusivas.
Uno de los puntos centrales de la disposición es la sustitución del anexo de la Resolución 53/2003, que contenía el catálogo anterior de cláusulas prohibidas en contratos entre empresas y consumidores.
Ese listado fue renovado para reflejar con mayor precisión cuáles son las condiciones que hoy pueden resultar perjudiciales para los usuarios, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas comerciales y el crecimiento de nuevas formas de contratación.
Según se explica en la normativa, la actualización responde a la experiencia acumulada en la aplicación de la regulación anterior, así como a la jurisprudencia administrativa y judicial que se fue desarrollando en los últimos años.
También se tuvieron en cuenta estándares nacionales e internacionales vinculados con la protección de los consumidores.
La disposición ya se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial el 11 de marzo de 2026.
La actualización no solo reemplaza el listado anterior, sino que también modifica y especifica situaciones que ahora se consideran abusivas dentro de los contratos de consumo.
Entre los principales cambios se destacan:
Actualización del catálogo de cláusulas prohibidas, adaptado a nuevas modalidades de contratación.
Mayor precisión en la identificación de prácticas abusivas, lo que permite detectar con más claridad condiciones injustas.
Incorporación de criterios surgidos de la jurisprudencia y estándares internacionales, que amplían el marco de protección para los consumidores.
Además, la normativa refuerza lo que se conoce como tutela inhibitoria, un mecanismo que busca prevenir la inclusión de cláusulas abusivas antes de que generen un perjuicio.
Esto significa que el Estado puede intervenir para impedir que determinadas condiciones se incluyan en contratos predeterminados, es decir, aquellos que las empresas elaboran previamente y que los consumidores deben aceptar para acceder a un servicio.
Este tipo de contratos es muy habitual en rubros como telefonía, servicios financieros, seguros, suscripciones o plataformas digitales.
La normativa se enmarca dentro de lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, que establece criterios de protección para evitar desequilibrios entre empresas y usuarios.
Las cláusulas abusivas son disposiciones contractuales que generan una ventaja desproporcionada para una de las partes —generalmente la empresa— en perjuicio del consumidor.
De acuerdo con la legislación vigente, pueden considerarse abusivas aquellas condiciones que:
Limiten o excluyan la responsabilidad de la empresa.
Restringan el derecho del consumidor a reclamar o iniciar acciones legales.
Permitan modificar el contrato de manera unilateral sin informar al usuario.
Impongan penalidades excesivas o desproporcionadas.
Estas situaciones pueden generar un desequilibrio significativo en la relación contractual, por lo que la normativa busca impedir su inclusión.
La actualización del listado de cláusulas abusivas no significa necesariamente que todos los contratos vigentes deban modificarse de inmediato. Sin embargo, si alguno de ellos contiene disposiciones que ahora se consideran abusivas, esas cláusulas pueden ser declaradas ineficaces o inválidas.
En esos casos, los consumidores pueden reclamar ante las autoridades de defensa del consumidor o incluso recurrir a la vía judicial para que se reconozca la nulidad de esas condiciones.
Los especialistas señalan que la actualización del listado también servirá como referencia para evaluar la validez de contratos ya existentes.
Qué organismo debe controlar su cumplimiento
El control del cumplimiento de esta normativa está a cargo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que actúa como autoridad de aplicación en materia de defensa del consumidor.
Entre sus funciones se encuentran:
Supervisar los contratos utilizados por empresas y proveedores.
Detectar cláusulas abusivas o condiciones ilegales.
Exigir su eliminación o modificación.
Aplicar sanciones cuando corresponda.
Además, las provincias y municipios también pueden intervenir a través de oficinas locales de defensa del consumidor que reciben reclamos de usuarios.
Qué beneficios tienen estos cambios para los consumidores
La actualización del listado de cláusulas abusivas busca fortalecer la posición del consumidor frente a los contratos predeterminados.
Entre los principales beneficios se destacan:
Mayor protección frente a abusos
La normativa proporciona herramientas más claras para detectar y eliminar cláusulas injustas, lo que reduce el riesgo de que las empresas impongan condiciones perjudiciales.
Adaptación a las prácticas actuales
La incorporación de criterios basados en jurisprudencia reciente y estándares internacionales permite abordar nuevas modalidades de contratación, especialmente aquellas vinculadas con servicios digitales o suscripciones.
Prevención de conflictos
El refuerzo de la tutela inhibitoria permite actuar de manera preventiva, evitando que ciertas cláusulas lleguen a incorporarse en los contratos.
Mayor claridad para los usuarios
La especificación de situaciones consideradas abusivas facilita que los consumidores identifiquen cuándo un contrato vulnera sus derechos.
En términos generales, la actualización del listado busca que los contratos de consumo respeten de manera más estricta los criterios de protección establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240.