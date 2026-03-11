#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Defensa del Consumidor

El Gobierno actualizó las reglas de los contratos de consumo: cómo afecta a los usuarios

Se actualizó el listado de cláusulas abusivas que no pueden incluirse en contratos de consumo. La medida busca reforzar la protección de los usuarios frente a condiciones consideradas injustas o desequilibradas.

Se actualizó el listado de cláusulas consideradas abusivasSe actualizó el listado de cláusulas consideradas abusivas
Seguinos en
Por: 

Los contratos que los consumidores firman a diario —para servicios bancarios, telefonía, seguros o plataformas digitales— tendrán desde ahora nuevas reglas.

El Gobierno nacional actualizó el listado de cláusulas consideradas abusivas con el objetivo de fortalecer la protección de los usuarios y evitar condiciones que puedan perjudicarlos.

Actualización del listado

La medida fue establecida a través de la Disposición 377/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, organismo que depende del Ministerio de Economía.

Los contratos que los consumidores firman a diario tendrán desde ahora nuevas reglas.Los contratos que los consumidores firman a diario tendrán desde ahora nuevas reglas.

La normativa introduce cambios importantes en la regulación de los contratos de consumo y se centra principalmente en la actualización del listado de cláusulas que se consideran abusivas.

Uno de los puntos centrales de la disposición es la sustitución del anexo de la Resolución 53/2003, que contenía el catálogo anterior de cláusulas prohibidas en contratos entre empresas y consumidores.

Ese listado fue renovado para reflejar con mayor precisión cuáles son las condiciones que hoy pueden resultar perjudiciales para los usuarios, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas comerciales y el crecimiento de nuevas formas de contratación.

Actualización de CláusulasActualización de Cláusulas

Según se explica en la normativa, la actualización responde a la experiencia acumulada en la aplicación de la regulación anterior, así como a la jurisprudencia administrativa y judicial que se fue desarrollando en los últimos años.

También se tuvieron en cuenta estándares nacionales e internacionales vinculados con la protección de los consumidores.

La disposición ya se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial el 11 de marzo de 2026.

Qué cambios se introduce

La actualización no solo reemplaza el listado anterior, sino que también modifica y especifica situaciones que ahora se consideran abusivas dentro de los contratos de consumo.

Entre los principales cambios se destacan:

Actualización del catálogo de cláusulas prohibidas, adaptado a nuevas modalidades de contratación.

Mayor precisión en la identificación de prácticas abusivas, lo que permite detectar con más claridad condiciones injustas.

Incorporación de criterios surgidos de la jurisprudencia y estándares internacionales, que amplían el marco de protección para los consumidores.

La normativa introduce cambios importantes en la regulación de los contratos de consumoLa normativa introduce cambios importantes en la regulación de los contratos de consumo

Además, la normativa refuerza lo que se conoce como tutela inhibitoria, un mecanismo que busca prevenir la inclusión de cláusulas abusivas antes de que generen un perjuicio.

Esto significa que el Estado puede intervenir para impedir que determinadas condiciones se incluyan en contratos predeterminados, es decir, aquellos que las empresas elaboran previamente y que los consumidores deben aceptar para acceder a un servicio.

Este tipo de contratos es muy habitual en rubros como telefonía, servicios financieros, seguros, suscripciones o plataformas digitales.

La normativa se enmarca dentro de lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, que establece criterios de protección para evitar desequilibrios entre empresas y usuarios.

Qué se considera una cláusula abusiva

Las cláusulas abusivas son disposiciones contractuales que generan una ventaja desproporcionada para una de las partes —generalmente la empresa— en perjuicio del consumidor.

De acuerdo con la legislación vigente, pueden considerarse abusivas aquellas condiciones que:

Limiten o excluyan la responsabilidad de la empresa.

Restringan el derecho del consumidor a reclamar o iniciar acciones legales.

Permitan modificar el contrato de manera unilateral sin informar al usuario.

Impongan penalidades excesivas o desproporcionadas.

Estas situaciones pueden generar un desequilibrio significativo en la relación contractual, por lo que la normativa busca impedir su inclusión.

Mirá tambiénLa Constitución ampara a los consumidores con un texto de dos ciudadanos

Cómo afecta a los contratos firmados anteriormente

La actualización del listado de cláusulas abusivas no significa necesariamente que todos los contratos vigentes deban modificarse de inmediato. Sin embargo, si alguno de ellos contiene disposiciones que ahora se consideran abusivas, esas cláusulas pueden ser declaradas ineficaces o inválidas.

En esos casos, los consumidores pueden reclamar ante las autoridades de defensa del consumidor o incluso recurrir a la vía judicial para que se reconozca la nulidad de esas condiciones.

Los especialistas señalan que la actualización del listado también servirá como referencia para evaluar la validez de contratos ya existentes.

Qué organismo debe controlar su cumplimiento

El control del cumplimiento de esta normativa está a cargo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que actúa como autoridad de aplicación en materia de defensa del consumidor.

Entre sus funciones se encuentran:

Supervisar los contratos utilizados por empresas y proveedores.

Detectar cláusulas abusivas o condiciones ilegales.

Exigir su eliminación o modificación.

Aplicar sanciones cuando corresponda.

Además, las provincias y municipios también pueden intervenir a través de oficinas locales de defensa del consumidor que reciben reclamos de usuarios.

Qué beneficios tienen estos cambios para los consumidores

La actualización del listado de cláusulas abusivas busca fortalecer la posición del consumidor frente a los contratos predeterminados.

Mirá tambiénCambios en el botón de baja y arrepentimiento: qué pueden pedir ahora las empresas a los usuarios

Entre los principales beneficios se destacan:

Mayor protección frente a abusos

La normativa proporciona herramientas más claras para detectar y eliminar cláusulas injustas, lo que reduce el riesgo de que las empresas impongan condiciones perjudiciales.

Adaptación a las prácticas actuales

La incorporación de criterios basados en jurisprudencia reciente y estándares internacionales permite abordar nuevas modalidades de contratación, especialmente aquellas vinculadas con servicios digitales o suscripciones.

Prevención de conflictos

El refuerzo de la tutela inhibitoria permite actuar de manera preventiva, evitando que ciertas cláusulas lleguen a incorporarse en los contratos.

Mayor claridad para los usuarios

La especificación de situaciones consideradas abusivas facilita que los consumidores identifiquen cuándo un contrato vulnera sus derechos.

En términos generales, la actualización del listado busca que los contratos de consumo respeten de manera más estricta los criterios de protección establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Boletín Oficial
Ministerio de Economía
Gobierno nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro