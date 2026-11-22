Estela Chávez, jubilada que vive en San Fernando, afirmó que estuvo 35 días detenida en la alcaidía Nº 15 de Chacarita luego de intentar llevarse alimentos de un supermercado en Núñez el 9 de octubre alrededor de las 20.30, porque no tenía comida en su casa y actuó “por desesperación”.
Habló la jubilada que pasó más de un mes detenida por intentar llevarse comida de un comercio
Fue detenida el 9 de octubre en un supermercado de Núñez tras esconder fiambres y un corte de carne. Le ordenaron prisión preventiva en el juzgado nacional Nº 25 y la fianza fue de $150.000.
La mujer relató que ingresó al local y ocultó bajo su ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío; Fue interceptada antes de pasar por las cajas por empleados y efectivos policiales que, de acuerdo con el reporte, la siguió por las cámaras del comercio.
Sobre esa noche, dijo: “Entré y de la desesperación fui a la góndola a buscar carne, comida, comida. Estaba desesperada por el hambre”, y añadió, “Tenía hambre”, palabras que repitió en la entrevista con Víctor Hugo Morales en Radio 750.
La respuesta judicial
El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, donde la jueza Fabiana Palmaghini dispuso el 26 de octubre la prisión preventiva, pese a que la figura imputada —hurto en grado de tentativa— es excarcelable y la magistrada se basó en un antecedente similar registrado en 2025.
Chávez permaneció 35 días alojada en la alcaidía Nº 15 de Chacarita junto a otras siete detenidas y declaró que durante ese periodo se enfermó: “Me intoxiqué y me tuvieron que internar cuatro horas con suero”, contó, y reclamó por la atención médica dentro del establecimiento al relatar que, según su experiencia, “si no pedía, tampoco me sacaban”.
Fue liberada tras el pago de una fianza de $150.000 reunida por uno de sus hijos; desde entonces, la causa sigue abierta y la mujer debe presentarse cada 15 días ante el juzgado durante los próximos cinco meses, además de cumplir una restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros del supermercado.
Situación socioeconómica
La jubilada explicó que cobra la jubilación mínima por una moratoria y que ese ingreso “no alcanza” para cubrir remedios y servicios; mencionó problemas de hipertensión y gastritis y la necesidad de un aparato auditivo que no puede costear.
Al regresar a su barrio, dijo que recibió apoyo de vecinos y desconocidos que le llevaron comida y asistencia en los primeros días, y destacó la solidaridad entre las internas en la alcaidía: “La recibieron bien, la acompañaron y le demostraron afecto”, señaló.
En sus declaraciones también pidió disculpas a la sociedad: “Lo que pasó lo hice por necesidad y por el hambre que estaba pasando”, y aseguró su voluntad de trabajar si se le ofrece empleo para poder “llevar la casa adelante”.
La causa, la medida de prisión preventiva y el antecedente tomado en cuenta por la jueza constituyen los efectos judiciales inmediatos del episodio; mientras tanto, la mujer cumple las obligaciones procesales y enfrenta restricciones y presentaciones periódicas establecidas por el tribunal.