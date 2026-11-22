Estela Chávez

Habló la jubilada que pasó más de un mes detenida por intentar llevarse comida de un comercio

Fue detenida el 9 de octubre en un supermercado de Núñez tras esconder fiambres y un corte de carne. Le ordenaron prisión preventiva en el juzgado nacional Nº 25 y la fianza fue de $150.000.