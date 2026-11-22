Irán lanzó una amenaza directa contra el diplomático argentino Rafael Grossi, actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Irán amenazó al argentino que aspira a dirigir la ONU
El asesor de un jefe de la Guardia Revolucionaria advirtió contra Rafael Grossi por sus reclamos de inspecciones nucleares. El Gobierno argentino repudió la amenaza y exigió el cese de las intimidaciones.
La advertencia fue formulada el sábado por Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, en respuesta a los reclamos para que Teherán permita verificar sus instalaciones y materiales nucleares. Naghdi acusó al funcionario de actuar en favor de Israel y aseguró que “recibirá lo que se merece”, sin precisar a qué tipo de represalia se refería.
El funcionario iraní llegó a afirmar que Grossi “es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”, pese a la nacionalidad argentina del diplomático. Sus palabras profundizaron la tensión entre Teherán y el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre uso pacífico de la energía atómica.
El rechazo de Cancillería
El Gobierno argentino reaccionó este domingo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que expresó su “más categórica condena” a las amenazas e intimidaciones contra Grossi por el ejercicio de sus responsabilidades.
La cartera encabezada por Pablo Quirno consideró “inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato” y ratificó su respaldo al diplomático y a la independencia del OIEA. La posición retoma un pronunciamiento formulado en junio de 2025, cuando ya se habían registrado intimidaciones.
Además, la Argentina exhortó a las autoridades iraníes a “poner fin inmediato a toda amenaza o intimidación” contra Grossi y el personal del organismo, y reclamó garantías para que puedan desarrollar sus tareas con independencia y seguridad.
El uranio que no puede inspeccionarse
El conflicto se agravó tras una nueva exigencia de Grossi para restablecer el acceso de los inspectores a instalaciones nucleares iraníes. Durante una reunión en Viena, advirtió que la cooperación de Teherán “no es como debería ser”.
El OIEA no pudo verificar el estado de buena parte del material nuclear iraní desde los ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones del país en junio de 2025. Según los registros previos del organismo, Irán poseía 440,9 kilos de uranio enriquecido hasta el 60%, cuyo paradero y condiciones actuales no han podido corroborarse de manera independiente.
Teherán, por su parte, sostiene que las agresiones militares y las amenazas de nuevos ataques impiden reanudar las inspecciones en condiciones normales. El organismo internacional insiste en que recuperar esa supervisión es indispensable para establecer el estado real del programa nuclear.
En plena votación de la ONU
La amenaza alcanza a Grossi mientras compite por suceder a António Guterres, cuyo mandato como secretario general de la ONU termina el 31 de diciembre.
En la novena ronda indicativa del Consejo de Seguridad, realizada el viernes 20, el argentino reunió ocho apoyos y seis rechazos, tres de ellos provenientes de países con derecho a veto. Quedó detrás de la costarricense Rebeca Grynspan, que obtuvo diez respaldos, aunque tampoco consiguió despejar los rechazos de las potencias.
La definición exige al menos nueve votos favorables en el Consejo de Seguridad y ningún veto de sus cinco miembros permanentes, antes de que la Asamblea General intervenga en el nombramiento.