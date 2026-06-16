El invierno comenzó a sentirse con intensidad en distintas regiones del país. Durante la mañana de este martes 16 de junio, varias localidades argentinas registraron temperaturas bajo cero, según el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Qué ciudades registraron las temperaturas más bajas de Argentina este martes
El Servicio Meteorológico Nacional reportó registros negativos en varias provincias, con sensaciones térmicas aún más bajas, destacando el frío en Jujuy.
El ingreso de aire frío provocó marcas térmicas muy bajas en zonas del norte, la Patagonia y la región de Cuyo, con registros negativos y sensaciones térmicas aún más extremas en algunos puntos del territorio.
La Quiaca encabezó el ranking
La ciudad más fría de la Argentina durante la mañana fue La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Allí, el termómetro descendió hasta los -3,7°C, acompañado por una humedad del 53%.
En segundo lugar se ubicó San Carlos de Bariloche, en Río Negro, donde la temperatura alcanzó los -2,4°C y la sensación térmica bajó hasta los -4,6°C, en un contexto de elevada humedad.
El tercer puesto quedó para Malargüe, en Mendoza, con una mínima de -2°C y una sensación térmica de -4,1°C, consolidando una jornada marcada por el frío intenso en distintos puntos del país.
Las ciudades con temperaturas más bajas
El relevamiento oficial del SMN ubicó también entre las localidades más frías a Río Grande, en Tierra del Fuego, que registró -1,6°C y una sensación térmica de -5,5°C.
En Neuquén, Chapelco marcó -1°C, aunque el impacto del viento hizo caer la sensación térmica hasta los -5,6°C. Maquinchao, en Río Negro, también quedó entre las ciudades con menor temperatura, con -0,5°C.
Por otra parte, Concordia, en Entre Ríos, registró 0,8°C y un nivel de humedad del 97%, mientras que Ushuaia tuvo la sensación térmica más baja del listado, con -6,9°C.
El frío también se hizo sentir en Cuyo
Las capitales provinciales de San Juan y Mendoza tampoco escaparon al descenso térmico. San Juan registró 1,2°C y una humedad del 100%, mientras que Mendoza capital marcó 1,8°C, con una humedad del 97%.
El informe del Servicio Meteorológico Nacional reflejó así el avance de condiciones invernales más rigurosas, en una jornada donde gran parte del país amaneció bajo temperaturas muy bajas.