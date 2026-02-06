Fuete temporal en Salta: calles anegadas, autos arrastrados y vecinos atrapados en Metán

La intensidad de las lluvias sorprendió a los habitantes de Metán y otras localidades del sur de la provincia de Salta. En cuestión de minutos, varias calles se transformaron en verdaderos cauces de agua, desbordando canales urbanos y arrastrando todo a su paso. Automóviles, ramas y elementos de la vía pública fueron empujados por la corriente.
Videos registrados por vecinos muestran escenas impactantes: autos semisumergidos, personas refugiadas sobre techos de los vehículos y corrientes de agua con una fuerza inusitada. En algunos sectores, los propios residentes debieron asistir a quienes habían quedado atrapados dentro de sus autos.
Intervención de emergencia
El temporal obligó a la intervención de equipos de bomberos, personal municipal y vecinos solidarios, quienes participaron en tareas de rescate y asistencia. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales, aunque sí se registraron importantes daños materiales, con vehículos averiados y calles completamente bloqueadas por el agua, el barro y objetos arrastrados.
En varios barrios, el nivel del agua superó el cordón de las veredas e ingresó a viviendas, lo que obligó a las familias a improvisar barreras para proteger sus pertenencias. Algunas zonas quedaron completamente incomunicadas durante horas.
Lluvia torrencial e impacto climático
Vecinos coincidieron en que la magnitud de la tormenta fue extraordinaria, con precipitaciones intensas en un corto período de tiempo. En pocos minutos, la ciudad pasó de una lluvia moderada a una situación crítica, con una infraestructura urbana que no logró drenar semejante caudal de agua.
"Fue como si un río pasara por la calle", describió un residente que logró registrar en video cómo su vehículo era arrastrado por la corriente. Otros relataron que apenas pudieron salir a tiempo antes de que el agua superara el nivel de las puertas.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales pidieron a la población evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse en lugares seguros mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas. Se solicita precaución especial en zonas históricamente vulnerables a crecidas repentinas.
Desde Protección Civil y áreas sociales se desplegaron operativos para brindar asistencia a las familias más afectadas. También se evalúa la posibilidad de declarar la emergencia en algunos sectores si las lluvias persisten en las próximas horas.
Impacto en comercios y actividades cotidianas
El temporal también afectó la actividad comercial y el funcionamiento de servicios básicos. Varios locales debieron cerrar sus puertas debido al ingreso de agua y la imposibilidad de circular con normalidad.
Comerciantes del centro de Metán informaron pérdidas en mercadería, especialmente en rubros como alimentos y electrodomésticos. Además, el transporte público debió interrumpirse temporalmente en algunas zonas, complicando aún más la movilidad de los vecinos.