Incendios cerca de Mar del Plata: el fuego ya arrasó más de 200 hectáreas

Los alrededores de la ciudad de Mar del Plata atraviesan una situación preocupante debido a una serie de incendios forestales que afectaron extensas áreas de pastizales. De acuerdo con los primeros reportes, las llamas ya consumieron más de 200 hectáreas en distintos sectores de la región.
Aunque algunos focos lograron ser controlados, los equipos de emergencia mantienen la alerta ante la posibilidad de que el fuego vuelva a intensificarse, especialmente por los fuertes vientos que suelen registrarse en estas zonas.
Entre el domingo y el lunes se detectaron al menos tres incendios de gran magnitud en distintos puntos cercanos a la ciudad. Uno de ellos se originó en la zona de Acantilados, mientras que los otros dos se desarrollaron en áreas rurales ubicadas en los límites del Partido de General Pueyrredon con los distritos de Balcarce y General Alvarado.
En conjunto, los distintos focos provocaron la destrucción de más de 200 hectáreas de vegetación, principalmente pastizales, lo que generó preocupación entre los habitantes y autoridades de la región.
Amplio despliegue para combatir el fuego
Para enfrentar las llamas se organizó un importante operativo en el que participaron bomberos de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, junto con personal de Defensa Civil.
El siniestro se registró en la zona de La Serranita y El Marquesado.
Durante las tareas de control se arrojaron más de 50.000 litros de agua sobre los focos activos, en un esfuerzo coordinado para evitar que el fuego continuara avanzando sobre nuevas áreas.
Uno de los incendios más relevantes se registró en las inmediaciones del peaje de la autovía 226. En ese lugar trabajaron catorce autobombas que intentaron contener el avance de las llamas.
A los equipos locales se sumaron dotaciones provenientes de varias ciudades de la región, lo que permitió reforzar el operativo y avanzar en el control del incendio.
Otro incendioen la zona de El Marquesado
Un segundo foco de gran magnitud se registró en la zona de El Marquesado, cerca del límite con el partido de General Alvarado.
En ese sector intervinieron tres dotaciones de bomberos que trabajaron junto a personal de la Prefectura Naval Argentina, de Obras Sanitarias Sociedad de Estado y de Defensa Civil.
Además del uso de agua para intentar sofocar las llamas, también se realizaron tareas de arado con tractores con el objetivo de generar cortafuegos. Esta técnica busca frenar el avance del incendio al eliminar el material vegetal que podría alimentar el fuego.
Continúan las tareas en la zona
Si bien el trabajo conjunto de los equipos permitió contener parte de los incendios, en algunos sectores las llamas todavía permanecen activas.
Por ese motivo, los operativos continúan en distintos puntos cercanos a Mar del Plata con el objetivo de lograr el control total de la situación y evitar que el fuego vuelva a expandirse.
Las condiciones climáticas, especialmente el viento, siguen siendo uno de los factores que más preocupa a los brigadistas que trabajan en el lugar.