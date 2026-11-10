Sumadas a aproximadamente un millón de fieles presentes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) de la ciudad de Córdoba y sus inmediaciones y las casi 150 personas que lo acompañaron sobre el escenario, el papa León XIV hablará de forma cercana con otros 20 cordobeses.
Luego de la misa en FAdeA, León XIV compartirá un momento con 20 cordobeses elegidos por el Arzobispado
El papa entablará un diálogo directo con un grupo de personas elegidas por el Arzobispado. El legado de Francisco y la adaptación de León XIII como bases del mensaje.
Se trata de una iniciativa que impulsó el propio León XIV para cada localidad que visite. En este caso serán diez mujeres y diez varones vinculados a historias de pobreza, exclusión, superación y compromiso comunitario, como un elemento más del mensaje desde el Vaticano.
Ocurrirá luego de la misa y se realizará en la sacristía personal del Pontífice, ubicada detrás del altar montado en el escenario de FAdeA.
Ángel Rossi, cardenal o Obispo de Córdoba, persona cercana al papa Francisco y que además tendrá un almuerzo íntimo con el Santo Padre en el Arzobispado, fue parte de la selección de las 20 personas.
Qué cordobeses tuvieron y el encuentro directo con el papa
Los nombres propios no fueron difundidos, pero sí parte de sus historias de vida e implicancias. El grupo de 10 mujeres seleccionadas incluye a una referente comunitaria y migrante, jefa de hogar que gestiona una feria barrial, un merendero y un ropero solidario.
A ella se suma una trabajadora de la construcción, integrante de una cooperativa, que además acompaña a personas en procesos de rehabilitación y recuperación de adicciones.
En el grupo de los varones seleccionados se destacan un miembro de una cooperativa de estacionamiento medido, enfocado en dignificar el trabajo en la vía pública, y un hombre que, tras superar la situación de calle, acompaña hoy a otros en su reinserción social.
El encuentro con León XIV también abrirá un espacio para la superación personal y los derechos humanos, con la presencia de una joven docente en proceso de rehabilitación por adicciones y de una terapeuta sobreviviente de trata de personas que hoy integra una red eclesial contra este delito.
La reinserción social y el valor formativo estarán encarnados por un joven egresado de un programa para personas con antecedentes penales que impulsa una cooperativa de construcción, junto a un estudiante de barrio popular y a un albañil dedicado a prevenir la reincidencia en su comunidad.
El mensaje de León XIV
Lo construyó durante su recorrido religioso que lo tuvo durante varios años en Perú y optó por dejarlo plasmado para siempre al momento de seleccionar su denominación como papa, aún siendo el cardenal Robert Prevost.
Adaptando los conceptos de la Doctrina Social de la Iglesia de León XIII, el Sumo Pontífice nacido en Estados Unidos no ha escatimado en palabras para manifestar sus posturas y los correspondientes cuestionamientos a los actores humanos e intangibles de la coyuntura.
El encuentro cara a cara con estas 20 personas extiende el disruptivo legado de Francisco, con las propias características de León XIV y de la Orden de San Agustín.