Un movimiento telúrico de magnitud 4,4 sorprendió este mediodía a los habitantes de Mendoza y generó preocupación en toda la región Cuyo.
Un sismo sacudió a Mendoza con epicentro en San Martín
El movimiento telúrico se sintió este mediodía en zonas urbanas y rurales de Cuyo. Cuadrillas técnicas monitorean posibles daños materiales en los municipios.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el fenómeno sísmico tuvo su epicentro ubicado específicamente en el departamento de San Martín, sintiéndose con fuerza en diversos puntos del territorio provincial.
Qué se sabe del movimiento y su intensidad
El temblor se registró pasadas las horas del mediodía, momento en el que miles de vecinos reportaron la onda expansiva tanto en zonas urbanas como rurales. Las autoridades de Defensa Civil activaron de manera inmediata los protocolos de prevención habituales para evaluar posibles daños materiales o personales en las áreas cercanas al epicentro.
Hasta el momento, los equipos técnicos se encuentran monitoreando los municipios afectados para recopilar información precisa sobre la magnitud exacta y la profundidad del evento geológico. Por su parte, los especialistas recuerdan mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales ante posibles réplicas en las próximas horas.
Actividad sísmica frecuente en la región
En Mendoza ocurren cientos de sismos al año —en promedio unos 673 temblores anuales según datos estadísticos de VolcanoDiscovery—, lo que equivale a casi dos sismos por día, aunque la gran mayoría son de baja magnitud y pasan inadvertidos para la población.
Los especialistas señalan que la provincia se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico debido a la interacción constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esto da lugar a temblores cotidianos de baja intensidad, sismos moderados a fuertes de manera esporádica, y antecedentes históricos de terremotos destructivos como el del 20 de marzo de 1861 o el registrado en 1985 en Barrancas.
Prevención y preparación ante sismos
Ante la constante actividad sísmica de la provincia, el Gobierno de Mendoza recuerda la importancia de contar con medidas de preparación en el hogar y saber cómo actuar antes, durante y después de un temblor. Entre las principales recomendaciones se destaca el armado de una mochila de emergencia, la cual debe incluir elementos esenciales como agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, documentación personal y un botiquín de primeros auxilios.
Tras el evento de este mediodía, las autoridades de Defensa Civil activaron los protocolos de prevención habituales para evaluar posibles daños materiales o personales en las áreas cercanas al epicentro. Los equipos técnicos continúan monitoreando los municipios afectados mientras se recuerda a la ciudadanía mantener la calma, asegurar rutas de evacuación despejadas en viviendas y seguir las pautas oficiales ante posibles réplicas.