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Emitieron una alerta violeta por niebla en siete provincias para este martes

El SMN advierte sobre la presencia de niebla en varias regiones del país, lo que podría complicar el tránsito y otras actividades cotidianas este martes.

Las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes. Crédito: Flavio Raina.Las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes. Crédito: Flavio Raina.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia violeta por niebla para este martes 9 de junio en distintos sectores del país. El fenómeno afectará áreas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Según informó el organismo, este tipo de alerta advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar complicaciones o interferir en el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

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Reducción de visibilidad

De acuerdo con el reporte oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia podrían registrar neblinas y bancos de niebla persistentes, lo que provocará una marcada disminución de la visibilidad.

Esta situación podría generar dificultades especialmente para quienes deban circular por rutas, accesos o caminos durante las primeras horas del día o en sectores donde el fenómeno tenga mayor intensidad.

Las provincias alcanzadas

La advertencia violeta abarca diferentes áreas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Las zonas bajo alerta violeta este martes.Las zonas bajo alerta violeta este martes.

El SMN recordó que este nivel de alerta se emite ante condiciones meteorológicas que, si bien no representan un riesgo extremo, pueden ocasionar inconvenientes en la vida diaria y requieren atención.

Recomendaciones

Frente a este escenario, los especialistas aconsejaron evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.

En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, se recomienda mantener distancia entre vehículos, no realizar sobrepasos, utilizar luces bajas y antiniebla, además de reducir la velocidad.

También se sugirió detenerse en un lugar seguro apenas sea posible, evitando estacionar sobre banquinas o calzadas.

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