Ocho provincias bajo alerta por tormentas con granizo y ráfagas: qué recomienda el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia para este jueves por tormentas fuertes con posibilidad de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento. Las provincias del norte y Cuyo están bajo vigilancia.
El mal tiempo se extenderá durante gran parte del día. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas en ocho provincias del país. Se espera que los fenómenos incluyan lluvias intensas, caída de granizo, ráfagas de viento que pueden superar los 90 km/h y fuerte actividad eléctrica.
La situación climática afecta principalmente a regiones del norte argentino y del oeste, donde las condiciones de inestabilidad podrían derivar en tormentas localmente severas durante la tarde y la noche.
Recomendaciones del SMN. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Zonas afectadas
Las provincias incluidas en la alerta meteorológica son:
Ante este panorama, el SMN emitió una serie de recomendaciones preventivas para minimizar riesgos:
Permanecer en lugares seguros y evitar actividades al aire libre.
No sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües.
Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
Desconectar electrodomésticos en caso de tormentas eléctricas.
No refugiarse bajo árboles debido al riesgo de caída y descargas eléctricas.
Hay probabilidad de granizo aislado.
Un verano marcado por la inestabilidad
El comienzo de 2026 ha estado signado por condiciones climáticas extremas en distintas partes del país. A las olas de calor que afectaron el centro y litoral, se suman ahora fenómenos meteorológicos intensos en regiones del norte y oeste, lo que refuerza la importancia de estar atentos a los avisos oficiales.
En zonas rurales, especialistas recomiendan especial precaución ante la posibilidad de afectación en cultivos y animales, dado que las granizadas pueden ocasionar daños a la producción agrícola. También se sugiere que los municipios activen protocolos de emergencia ante eventuales anegamientos o cortes de energía.
Desde el SMN indicaron que la inestabilidad podría extenderse hacia el viernes en algunas áreas del norte, aunque con menor intensidad. Se prevé una mejora de las condiciones hacia el fin de semana, aunque no se descartan nuevos alertas a medida que avance la semana.
Las condiciones meteorológicas también podrían afectar el funcionamiento del transporte aéreo y terrestre en algunas zonas, con demoras o cancelaciones en vuelos regionales y cortes preventivos en rutas provinciales donde las lluvias generen baja visibilidad o acumulación de agua. Se recomienda consultar con anticipación el estado de servicios antes de viajar.
En plena temporada de vacaciones, el mal tiempo representa un obstáculo para miles de turistas que visitan destinos como las Cataratas del Iguazú, los Valles Calchaquíes o los parques naturales de Cuyo.
Las autoridades locales advierten que algunas actividades al aire libre podrían suspenderse por razones de seguridad, por lo que se sugiere a los viajeros mantenerse informados y seguir las indicaciones de los organismos provinciales de turismo y protección civil.