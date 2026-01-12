Video

Rescate conmovedor en Mendoza: se metió en una acequia llena de barro y salvó a ocho perros

En Villanueva, Guaymallén, las lluvias dejaron una acequia colmada de agua y barro donde una perra y sus siete cachorros quedaron atrapados. Celeste Yañez bajó al zanjón y, junto a bomberos, vecinos y una ONG proteccionista, lograron sacarlos con vida en un operativo riesgoso y cargado de tensión.