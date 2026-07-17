Luego de varios días con temperaturas muy bajas en distintas regiones del país, el frío volvió a intensificarse este viernes 17 de julio. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades tuvieron marcas negativas durante las primeras horas de la mañana.
Las ciudades más frías de Argentina: hubo registros de hasta -8,5°C este viernes
Río Grande, Río Gallegos y Ushuaia registraron las temperaturas más bajas de la jornada, con marcas negativas que volvieron a poner a la Patagonia como la región más afectada por la ola de frío polar.
La temperatura más baja se registró en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde el termómetro llegó a -8,5°C a las 6:00.
El ranking del frío
En el segundo lugar del listado se ubicó Río Gallegos, Santa Cruz, con una mínima de -6,4°C registrada a las 7:00.
El tercer puesto correspondió a Ushuaia, también en Tierra del Fuego, con -3,6°C durante las primeras mediciones del día.
Otra localidad patagónica que tuvo valores bajo cero fue El Calafate, en Santa Cruz, con una temperatura de -2°C.
Las temperaturas más bajas
Según el ranking difundido con los datos relevados entre las 6:00 y las 7:00, las ciudades con menores temperaturas fueron:
- Río Grande (Tierra del Fuego): -8,5°C a las 6:00.
- Río Gallegos (Santa Cruz): -6,4°C a las 7:00.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -3,6°C a las 6:00.
- El Calafate (Santa Cruz): -2°C a las 7:00.
- Maquinchao (Río Negro): 3,4°C a las 7:00.
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): 4,9°C a las 6:00.
- Chapelco (Neuquén): 5°C a las 7:00.
- Comodoro Rivadavia (Chubut): 5,9°C a las 7:00.
- Esquel (Chubut): 5,9°C a las 7:00.
- Neuquén (Neuquén): 6,4°C a las 7:00.
El relevamiento del SMN contempla las temperaturas mínimas registradas por cada ciudad durante la mañana, entre las 6:00 y las 12:00, por lo que los valores pueden modificarse a medida que avance la jornada.
Las provincias patagónicas volvieron a concentrar los registros más extremos, con varias localidades afectadas por el ingreso de aire frío característico de esta época del año.