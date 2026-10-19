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Cortaron por completo la Ruta 40 tras un nuevo derrumbe cerca de Villa La Angostura

La circulación permanece interrumpida en el sector de Puerto Arauco, luego de un nuevo desmoronamiento de tierra y rocas. Los trabajos buscan retirar árboles y material inestable para prevenir nuevos desprendimientos.

Bomberos y personal de seguridad asistieron en el lugar tras el desprendimiento de rocas.Bomberos y personal de seguridad asistieron en el lugar tras el desprendimiento de rocas.
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La Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2120, en la zona de Puerto Arauco, cerca de Villa La Angostura, sufrió un nuevo desmoronamiento de tierra y desprendimiento de rocas durante este domingo.

Según informó la Municipalidad de Villa La Angostura, el episodio afectó el paso de un vehículo particular en el que viajaban civiles. Bomberos Voluntarios y personal de seguridad intervinieron para asistir en el lugar. No se registraron personas heridas.

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Árboles y rocas con riesgo de caída

Antes del incidente, durante la mañana del domingo, se habían realizado evaluaciones técnicas y tareas preventivas en el terreno. Los trabajos incluyeron relevamientos aéreos con drones e inspecciones directas del talud.

A partir de esas tareas, se detectó la inestabilidad de árboles y bloques rocosos ubicados en sectores elevados y con pendientes pronunciadas, una condición que representa un riesgo de nuevos derrumbes.

Con el diagnóstico técnico y la autorización de Vialidad Nacional, las autoridades resolvieron avanzar de urgencia con el volteo controlado y el apeo de los árboles comprometidos.

El desmoronamiento ocurrió a la altura de Puerto Arauco, en el kilómetro 2120.El desmoronamiento ocurrió a la altura de Puerto Arauco, en el kilómetro 2120.

Hasta qué hora estará cortada

Debido a la complejidad de las maniobras y al riesgo de que caigan árboles y piedras sobre la calzada, se dispuso un corte total para todo tipo de vehículos este lunes 19 de octubre, entre las 7.30 y las 12.

La interrupción permite realizar las tareas de despeje y retirar la masa forestal inestable, con el objetivo de resguardar tanto a quienes transitan por la zona como al personal que trabaja en el operativo.

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Qué organismos participan del operativo

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre distintas instituciones del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM). Participan la Secretaría de Servicios Públicos y su personal de Tareas Generales, Vialidad Nacional, CODI, la Secretaría de Planeamiento, Protección Civil y Tránsito Municipal.

También intervienen la Policía, Gendarmería Nacional, Bomberos y personal del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, que colabora con la regulación y el ordenamiento vehicular en puntos estratégicos del corredor.

Por último, las autoridades solicitaron a los conductores respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad desplegadas en la ruta.

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