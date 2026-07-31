La Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer este viernes el cronograma de habilitación en la circulación en la Ruta Nacional 40, en el tramo del Camino de los Siete Lagos, a la altura del kilómetro 2.208,7, tras el desmoronamiento que provocó un corte total en esa autovía.
Dieron a conocer el cronograma para circular por la Ruta Nacional 40
Las autoridades reiteraron que los camiones de carga deben viajar con “la portación obligatoria de cadenas físicas”, además de “verificar el estado de las rutas” antes de cada trayecto.
Cronograma de habilitación para el tránsito
El tránsito estará permitido y asistido por personal policial entre las 17 y las 22 de hoy, al tiempo que el sábado 1° y el domingo 2 de agosto se podrá circular de 8 a 22.
"No obstante, atento a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, personal de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad monitorea el lugar ante nuevos desprendimientos", señalaron a través de un comunicado oficial.
En este sentido, el organismo recordó a los conductores la importancia de movilizarse con extrema preocupación durante la temporada invernal e incitó a respetar las normas viales y las velocidades máximas permitidas.
Además, señalaron que los camiones de carga deben viajar con "la portación obligatoria de cadenas físicas", además de "verificar el estado de las rutas" antes de cada trayecto.
Medidas para camiones de carga
El trayecto afectado une a San Martín de los Andes con Villa La Angostura y constituye un paso crítico que, durante los meses invernales, suele sufrir serias complicaciones logísticas a raíz del congelamiento de la calzada, las nevadas acumuladas y las fallas geológicas del terreno.