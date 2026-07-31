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Tras el desmoronamiento en Siete Lagos

Dieron a conocer el cronograma para circular por la Ruta Nacional 40

Las autoridades reiteraron que los camiones de carga deben viajar con “la portación obligatoria de cadenas físicas”, además de “verificar el estado de las rutas” antes de cada trayecto.

El derrumbe ocurrió en el Camino de los Siete Lagos, en Neuquén.El derrumbe ocurrió en el Camino de los Siete Lagos, en Neuquén.
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La Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer este viernes el cronograma de habilitación en la circulación en la Ruta Nacional 40, en el tramo del Camino de los Siete Lagos, a la altura del kilómetro 2.208,7, tras el desmoronamiento que provocó un corte total en esa autovía.

Cronograma de habilitación para el tránsito

El tránsito estará permitido y asistido por personal policial entre las 17 y las 22 de hoy, al tiempo que el sábado 1° y el domingo 2 de agosto se podrá circular de 8 a 22.

"No obstante, atento a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, personal de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad monitorea el lugar ante nuevos desprendimientos", señalaron a través de un comunicado oficial.

Mirá tambiénPor el derrumbe, sigue el corte total en el tramo Siete Lagos de la Ruta 40

En este sentido, el organismo recordó a los conductores la importancia de movilizarse con extrema preocupación durante la temporada invernal e incitó a respetar las normas viales y las velocidades máximas permitidas.

Además, señalaron que los camiones de carga deben viajar con "la portación obligatoria de cadenas físicas", además de "verificar el estado de las rutas" antes de cada trayecto.

Medidas para camiones de carga

El trayecto afectado une a San Martín de los Andes con Villa La Angostura y constituye un paso crítico que, durante los meses invernales, suele sufrir serias complicaciones logísticas a raíz del congelamiento de la calzada, las nevadas acumuladas y las fallas geológicas del terreno.

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