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Ruta 40 cortada: un desprendimiento de rocas bloqueó el paso en Río Negro

El incidente se produjo en la zona del Lago Guillelmo y afecta la circulación entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche, mientras equipos de Vialidad Nacional trabajan para despejar la calzada.

Piedras y tierra quedaron sobre la calzada en el sector.Piedras y tierra quedaron sobre la calzada en el sector.
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La Ruta Nacional 40 permanece con corte total en la provincia de Río Negro debido a un desprendimiento de rocas y tierra ocurrido en la zona del Lago Guillelmo. El incidente afecta el tramo que conecta El Bolsón con San Carlos de Bariloche.

Equipos de Vialidad Nacional trabajan en el lugar para retirar las piedras y otros materiales que quedaron sobre la calzada y así restablecer la circulación lo antes posible.

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Dónde se encuentra el corte

El bloqueo se registra en ambas manos de la Ruta 40, a la altura del Lago Guillelmo. La interrupción afecta el tránsito entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche.

Ante esta situación, los equipos destinados a la emergencia realizan tareas de remoción sobre la calzada para despejar el camino.

El corte afecta el tránsito entre El Bolsón y Bariloche.El corte afecta el tránsito entre El Bolsón y Bariloche.

El operativo de Vialidad Nacional

Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el sector afectado con el objetivo de liberar la ruta y permitir nuevamente el paso de vehículos.

Desde el organismo solicitaron a quienes circulen por la zona que respeten las indicaciones del personal de seguridad apostado en las inmediaciones del derrumbe.

“Se solicita a los usuarios respetar al personal de seguridad que está ubicado en el perímetro del sector afectado”, señalaron desde Vialidad Nacional.

Una zona expuesta a desprendimientos

El sector donde ocurrió el derrumbe registra antecedentes de desprendimientos durante períodos de lluvias. En esas circunstancias pueden caer sobre la calzada tierra, rocas e incluso árboles, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

Mientras continúan las tareas de limpieza, la circulación permanece interrumpida en ambos sentidos hasta que las condiciones permitan habilitar nuevamente el tramo.

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