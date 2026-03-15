Emergencia hídrica

Salta: el desborde del río Bermejo dejó comunidades aisladas y obligó a desplegar operativos de asistencia

Las intensas lluvias en la cuenca alta provocaron la crecida del río Bermejo y el anegamiento de caminos en el departamento Rivadavia. Equipos provinciales trabajan para asistir a pobladores de parajes rurales que quedaron incomunicados.