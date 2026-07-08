El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para este miércoles 8 de julio, debido al descenso de las temperaturas en distintos sectores del norte del país.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por frío extremo este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por temperaturas muy bajas en tres provincias del norte argentino y difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos para la salud.
El aviso meteorológico alcanza a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones, donde se esperan condiciones que podrían representar un riesgo para la salud, especialmente en personas más vulnerables.
Según el organismo, este tipo de alertas puede afectar principalmente a niños, adultos mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
Recomendaciones
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja evitar la exposición prolongada al frío, especialmente al aire libre. En caso de tener que salir, recomienda utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.
También sugiere mantenerse en movimiento para generar calor, calefaccionar los ambientes de forma segura y evitar cambios bruscos de temperatura.
Entre las recomendaciones figuran además consumir abundante líquido, evitar las bebidas alcohólicas, no fumar en espacios cerrados y seguir correctamente los tratamientos médicos indicados. Si una persona presenta síntomas asociados al frío, se aconseja consultar rápidamente a un profesional de la salud.
Cómo se determina una alerta
El Servicio Meteorológico Nacional establece este tipo de alertas a partir de la comparación entre las temperaturas pronosticadas y los registros históricos de cada región.
Cuando se prevén valores considerablemente inferiores a los habituales para la época del año, el organismo considera que existe un evento de frío extremo.
Además de la intensidad de las temperaturas, también se analiza la duración del fenómeno. Si el frío persiste durante varios días o las condiciones se vuelven más severas, el nivel de alerta puede elevarse de amarillo a naranja o rojo, según el riesgo que represente para la población.