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Qué provincias están bajo alerta por tormentas, lluvias y fuertes vientos este martes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fenómenos que podrían provocar daños e interrupciones de actividades, con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones intensas en distintas regiones.

Se esperan tormentas fuertes y posible caída de granizo en algunas zonas.Se esperan tormentas fuertes y posible caída de granizo en algunas zonas.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para este martes 20 de octubre por tormentas, lluvias, vientos intensos y viento Zonda en distintas regiones del país. Los fenómenos podrían provocar daños e interrupciones temporales de las actividades cotidianas.

La alerta naranja rige en Mendoza y Río Negro, donde se esperan tormentas fuertes, ocasionalmente severas, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

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Se prevén acumulados de entre 35 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

En tanto, la alerta amarilla alcanza a San Luis, La Pampa, Neuquén y Chubut, con precipitaciones acumuladas de entre 10 y 35 milímetros.

Viento Zonda y ráfagas

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y San Juan están bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El fenómeno puede reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y generar condiciones muy secas. Además, esas mismas provincias están bajo alerta por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

El SMN emitió alertas de distintos niveles para varias regiones del país.El SMN emitió alertas de distintos niveles para varias regiones del país.

Alertas por lluvias y nieve

Chubut, Río Negro y Santa Cruz tienen una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones de variada intensidad y acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse en algunos sectores.

Por otra parte, en el oeste de Mendoza y San Juan se esperan nevadas, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, especialmente en la cordillera mendocina.

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