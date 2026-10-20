El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para este martes 20 de octubre por tormentas, lluvias, vientos intensos y viento Zonda en distintas regiones del país. Los fenómenos podrían provocar daños e interrupciones temporales de las actividades cotidianas.
Qué provincias están bajo alerta por tormentas, lluvias y fuertes vientos este martes
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fenómenos que podrían provocar daños e interrupciones de actividades, con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones intensas en distintas regiones.
La alerta naranja rige en Mendoza y Río Negro, donde se esperan tormentas fuertes, ocasionalmente severas, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y posible caída de granizo.
Se prevén acumulados de entre 35 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.
En tanto, la alerta amarilla alcanza a San Luis, La Pampa, Neuquén y Chubut, con precipitaciones acumuladas de entre 10 y 35 milímetros.
Viento Zonda y ráfagas
Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y San Juan están bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
El fenómeno puede reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y generar condiciones muy secas. Además, esas mismas provincias están bajo alerta por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.
Alertas por lluvias y nieve
Chubut, Río Negro y Santa Cruz tienen una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones de variada intensidad y acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse en algunos sectores.
Por otra parte, en el oeste de Mendoza y San Juan se esperan nevadas, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, especialmente en la cordillera mendocina.