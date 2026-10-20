En menos de cinco minutos, conocé qué necesitás saber antes de salir de casa en Santa Fe: cómo estará el tiempo, qué calles y rutas pueden generar demoras, en qué barrios se interrumpirá la luz y qué recomendaciones conviene tener en cuenta para organizar el día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa estemartes 20 de octubre
Clima en Santa Fe: una máxima de 23°C y sin lluvias
La jornada de este martes 20 de octubre comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12,3°C, según el registro meteorológico de las 6. La humedad alcanzó el 82%, la presión atmosférica se ubicó en 1015 hPa y el viento sopló del este a 12 km/h. La visibilidad fue de 12 kilómetros.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista es de 15°C y la máxima llegará a los 23°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado; por la tarde y la noche, mayormente nublado.
No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% durante los tres períodos del día. El viento soplará del noreste durante la mañana y la tarde, y rotará al este por la noche, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante las primeras horas. Aunque la temperatura aumentará a lo largo de la jornada, la mañana comenzó fresca. Lo más práctico es llevar una prenda liviana que pueda guardarse durante la tarde.
Pronóstico extendido
Miércoles 21: mínima de 14°C y máxima de 20°C.
Jueves 22: mínima de 16°C y máxima de 25°C.
Viernes 23: mínima de 15°C y máxima de 26°C.
El ascenso de las temperaturas se notará desde el jueves, con una máxima de 26°C prevista para el viernes.
Tránsito en Santa Fe: los puntos que conviene revisar antes de salir
Las obras en los accesos y los cambios de circulación pueden modificar los tiempos habituales de viaje. Antes de salir, es importante identificar qué sectores afectan el recorrido y contemplar una alternativa.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los desvíos y cambios en la circulación.
En Santo Tomé, quienes deban atravesar el sector intervenido de avenida 7 de Marzo tienen que utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, funciona un desvío hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano hacia Santo Tomé opera en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo adicional, prestá atención a la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. La Autopista Santa Fe-Rosario también puede considerarse como alternativa, según el destino.
Avenida Circunvalación de Rosario: corte total
Se informó un corte total a la altura de Presidente Perón, en sentido norte, por un siniestro vial entre dos motocicletas. Los desvíos se realizan por calle Uriburu.
Si tu recorrido incluye ese sector, evitá aproximarte al punto de interrupción y respetá las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Autopista Santa Fe-Rosario: reducción de calzada
En el tramo comprendido entre los kilómetros 126 y 123, a la altura de barrio Caima y en sentido hacia Rosario, se informó una reducción de calzada por obras.
Si tenés que viajar hacia Rosario, contemplá posibles demoras y circulá con precaución al atravesar el sector intervenido.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del Paraná
En el norte de Santa Fe, la crecida del río Paraná obliga a extremar los cuidados. En distintos sectores hay personas trasladando ganado debido al avance del agua, por lo que pueden aparecer animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
La recomendación es reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención tanto a los animales como a las personas que se encuentran en la zona.
RN 174 y RN A012: obras y desvíos
En la Ruta Nacional 174, a la altura del kilómetro 59,2, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas por trabajos sobre la calzada. Se anticipan posibles demoras.
En la Ruta Nacional A012, en tanto, se informó un corte para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Hay desvíos en las intersecciones con la RN 34 y la RP 25.
Cortes de luz en Santa Fe: horarios y zonas afectadas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este martes por tareas de mantenimiento y trabajos sobre la red eléctrica.
Estos son los sectores y horarios publicados:
Los trabajos podrían suspenderse en caso de mal tiempo, según la información publicada por la EPE.
Qué hacer antes de salir: si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, tené en cuenta el horario previsto y consultá posibles actualizaciones. Si necesitás realizar una gestión que dependa de equipos eléctricos o conexión a internet, conviene anticiparla.
También puede interesarte: qué información falta confirmar
Para organizar otras actividades, como trámites, viajes o gestiones, es recomendable verificar los canales oficiales antes de salir.
En el material revisado no se encontraron datos actuales suficientes para confirmar novedades de este martes sobre colectivos, SUBE, escuelas, bancos, ANSES, PAMI, impuestos o turnos de salud. Por ese motivo, no se incluyen anuncios que no puedan respaldarse con información publicada y verificable.
Tampoco se debe interpretar la ausencia de un aviso localizado como una confirmación de que no existen inconvenientes en todos los servicios.
Antes de salir de casa: checklist para este martes
Clima: mañana fresca, cielo parcialmente nublado y máxima de 23°C. Llevá un abrigo liviano.
Tránsito: revisá si tu recorrido pasa por el Puente Carretero, la Autopista Santa Fe-Rosario o sectores con obras.
Cortes de luz: verificá los horarios y las zonas informadas por la EPE.
Agua: consultá los canales de ASSA si necesitás confirmar el estado del suministro.
Trámites: comprobá turnos, horarios y requisitos con el organismo correspondiente.
Qué llevar: abrigo liviano, documentación necesaria y el teléfono con batería suficiente para consultar actualizaciones.
Qué evitar: sobrepasos riesgosos, maniobras bruscas y circular sin prestar atención a los desvíos.
Recomendación del día: si viajás hacia Santo Tomé o tenés que atravesar sectores con obras, salí con tiempo adicional y verificá el estado del tránsito antes de emprender el recorrido.