El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas para este martes 6 de octubre en sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y San Juan. La situación presenta distintos niveles de intensidad según la región y, en algunos casos, los fenómenos podrían continuar durante el miércoles.
Lluvias y tormentas: siete provincias tendrán un martes con tiempo inestable
En parte de Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El fenómeno podría estar acompañado por abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Tormentas en cuatro provincias
Los mayores acumulados previstos para estas áreas se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque pueden ser superados de manera puntual. En sectores de San Luis y Mendoza, las condiciones podrían ser más intensas, con registros estimados de entre 30 y 80 milímetros.
En Córdoba, las tormentas se esperan principalmente durante la noche y podrían extenderse hasta la tarde del miércoles. En San Luis, el período de mayor actividad está previsto para la tarde y la noche, con continuidad hasta la mañana siguiente. En Mendoza, las tormentas más fuertes se esperan durante la tarde, mientras que en La Pampa el fenómeno se desarrollaría durante la noche.
Lluvias en Neuquén y Río Negro
Además, se mantiene una alerta por lluvias persistentes en sectores de Neuquén y Río Negro. En ambas provincias se prevén precipitaciones de distinta intensidad, con acumulados de entre 10 y 40 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada.
En Neuquén, las lluvias abarcarían todo el martes y podrían prolongarse hasta la mañana del miércoles. En Río Negro, el fenómeno se espera durante la tarde y la noche, con continuidad a lo largo del miércoles.
Nevadas en la zona cordillerana
El escenario meteorológico también incluye nevadas en sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza y Neuquén. En las áreas alcanzadas por el nivel amarillo se prevén acumulaciones de entre 10 y 40 centímetros, aunque pueden ser mayores en determinados puntos.
En las zonas de menor elevación, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o una combinación de lluvia y nieve. En Mendoza, donde también hay sectores bajo un nivel de mayor intensidad, se esperan acumulaciones de entre 50 y 70 centímetros, acompañadas eventualmente por ventisca y reducción de la visibilidad.
Las condiciones adversas podrían mantenerse en algunos sectores hasta la madrugada del miércoles, por lo que el escenario meteorológico continuará evolucionando durante las próximas horas.