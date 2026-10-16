El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas y lluvias para este viernes 16 de octubre. Las advertencias abarcan distintas zonas del país y anticipan precipitaciones que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, con ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Este viernes se esperan tormentas y posible granizo en cuatro provincias: cuáles son
El pronóstico advierte sobre precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas, con riesgo de anegamientos y posibles complicaciones en las actividades cotidianas.
Según el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, Córdoba, La Rioja y San Luis se encuentran entre las provincias afectadas por las lluvias. El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones temporales en las actividades cotidianas.
Qué zonas están bajo alerta
En las áreas alcanzadas por la advertencia se esperan precipitaciones persistentes, algunas de intensidad moderada a fuerte. También podrían registrarse abundantes lluvias en períodos breves, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Las condiciones previstas requieren prestar atención a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones durante la jornada.
El SMN emitió, además, una alerta amarilla por tormentas para el centro de Neuquén. En esa región se pronostican precipitaciones de intensidad variable, algunas localmente fuertes.
Los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
Las recomendaciones
Frente a estas condiciones meteorológicas, el organismo aconsejó evitar salir de casa si no es necesario y permanecer en construcciones cerradas, lejos de puertas y ventanas.
También recomendó no circular por calles anegadas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.