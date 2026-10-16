Las fuertes lluvias que afectaron a la provincia de Neuquén provocaron complicaciones en Añelo y otras localidades del interior, con calles inundadas, vehículos atascados y rutas que quedaron intransitables.
Temporal en Neuquén: las inundaciones en Añelo dejaron rutas cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas
Las intensas lluvias provocaron anegamientos en la zona de Vaca Muerta y complicaron la circulación en distintos puntos de la provincia. Vecinos registraron calles convertidas en corrientes de agua y barro, mientras las autoridades recomendaron evitar traslados innecesarios y circular únicamente por caminos habilitados.
El fenómeno sorprendió a los habitantes durante la tarde del jueves, antes del momento de mayor actividad previsto en los pronósticos, y obligó a desplegar operativos de asistencia y seguridad vial.
La localidad de Añelo, ubicada en el área de Vaca Muerta, fue uno de los sectores más afectados. En pocas horas, el agua cubrió calles y caminos de tierra, mientras las corrientes arrastraban barro y sedimentos que dificultaban el desplazamiento de automóviles, camiones y maquinaria.
Las consecuencias también alcanzaron a otros corredores viales de la provincia, donde se registraron interrupciones de tránsito y restricciones preventivas.
Las imágenes difundidas por vecinos a través de las redes sociales permitieron observar la magnitud de los anegamientos. En distintos registros se ven vehículos sin posibilidad de avanzar y calles por las que circulaba agua con fuerza. Una de las escenas que se viralizó mostró a una pareja que utilizó un kayak para desplazarse por una arteria inundada.
Calles anegadas, alerta meteorológica y suspensión de clases
Las precipitaciones llegaron antes de lo esperado y encontraron a la localidad con sectores vulnerables al escurrimiento del agua. La ubicación geográfica de Añelo, en una zona de bardas, favoreció el descenso de las corrientes desde los terrenos elevados hacia el casco urbano. El agua atravesó calles pavimentadas y caminos de tierra, donde se acumuló barro y se generaron dificultades para circular.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Neuquén. El organismo advirtió sobre la posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos breves y eventual caída de granizo.
El pronóstico contemplaba acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque las precipitaciones podían superar esos valores de manera localizada. La intensidad de la lluvia en lapsos cortos favoreció la formación de corrientes y complicó el drenaje en diferentes sectores.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos que no fueran necesarios, no atravesar calles inundadas y abstenerse de buscar caminos alternativos fuera de los recorridos habilitados. También solicitaron consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes y comunicarse con la línea de emergencias 103 ante situaciones de riesgo.
Las consecuencias del temporal alcanzaron al sistema educativo. El Consejo Provincial de Educación dispuso la suspensión de las clases en todos los establecimientos de Añelo para este viernes 16 de octubre. La medida comprende los turnos mañana, vespertino y nocturno, e incluye a estudiantes, docentes, equipos directivos y auxiliares de servicio.
La decisión se tomó en el contexto de las inundaciones y las dificultades para circular por distintos sectores de la localidad. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaron trabajando para asistir a los afectados y evaluar las condiciones de las calles y los accesos.
Una camioneta fue arrastrada por la corriente
Las complicaciones no se limitaron al casco urbano de Añelo. En la zona de Vaca Muerta, sobre la Ruta Provincial 5, la crecida del arroyo Carranza provocó un episodio que puso en evidencia los riesgos de intentar atravesar sectores inundados.
Una camioneta ocupada por dos trabajadores quedó atrapada en el barro y fue arrastrada por la corriente. Según informó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, ambos hombres lograron salir del vehículo antes de que el agua lo volcara y lo desplazara. Los dos se encontraban fuera de peligro.
El incidente ocurrió cuando los ocupantes intentaron avanzar por un paso lateral que no estaba habilitado. El terreno, afectado por las lluvias, perdió firmeza y dificultó el movimiento del vehículo antes de que la corriente lo arrastrara.
El tramo de la Ruta Provincial 5 permanecía intransitable mientras se esperaba que descendiera el caudal para avanzar con las tareas de recuperación. En el sector se construye un puente y las condiciones del terreno complicaron el acceso de los equipos encargados de acondicionar la calzada.
También se reportaron inconvenientes en la Ruta Provincial 8, cerca de Rincón de los Sauces, por la activación de cañadones. A esto se sumaron cortes en Las Coloradas y en la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano.
En Paso Aguerre, una familia debió autoevacuarse ante la crecida de un cañadón próximo a la Ruta Provincial 20. En tanto, en Los Catutos, algunas personas quedaron varadas por el barro y las autoridades restringieron preventivamente la circulación mientras maquinaria de Vialidad Provincial trabajaba para recuperar calles y accesos.
La situación volvió a poner en primer plano la importancia de respetar las restricciones viales durante episodios de lluvias intensas. Las autoridades insistieron en que no se deben atravesar corrientes de agua ni intentar pasar por sectores anegados, incluso cuando el camino parece transitable.
Mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación, se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas y los reportes oficiales sobre el estado de las rutas antes de viajar por la provincia.