Alerta meteorológica

Temporal en Neuquén: las inundaciones en Añelo dejaron rutas cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas

Las intensas lluvias provocaron anegamientos en la zona de Vaca Muerta y complicaron la circulación en distintos puntos de la provincia. Vecinos registraron calles convertidas en corrientes de agua y barro, mientras las autoridades recomendaron evitar traslados innecesarios y circular únicamente por caminos habilitados.