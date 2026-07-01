Las intensas condiciones meteorológicas obligaron a suspender las clases presenciales en distintas localidades de Mendoza durante el turno mañana de este miércoles, como medida preventiva ante el pronóstico de nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero y la intransitabilidad de algunos caminos.
Alerta por nevadas: varias localidades de Mendoza suspendieron las clases
La medida alcanzó a varios departamentos durante el turno mañana. Las actividades continuarán de forma virtual mientras se evalúa la evolución de las condiciones climáticas.
El Ministerio de Educación de la provincia confirmó la decisión tras las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.
La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que la suspensión alcanzó a todos los niveles y modalidades en los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).
Vuelta a la virtualidad
Aunque las clases presenciales fueron suspendidas en las zonas afectadas, las autoridades aclararon que la actividad escolar continuará de forma virtual.
Para ello, los estudiantes deberán desarrollar las tareas mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan las condiciones adversas.
En el resto del territorio provincial, el servicio educativo se desarrolla con normalidad.
Alerta por nevadas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja por nevadas en distintos sectores de Mendoza, siendo la única provincia del país que presenta ese nivel de advertencia por este fenómeno.
Además, el pronóstico incluye lluvias, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero, factores que complican la circulación y motivaron la suspensión de las actividades presenciales.
Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la evolución del clima para definir si el turno tarde también deberá suspender las clases.
Condiciones adversas en Neuquén
El informe del SMN también contempla a Neuquén, donde se esperan nevadas y fuertes vientos.
Sin embargo, para esa provincia rige un alerta amarillo, un nivel inferior al vigente en Mendoza.