Rigen alertas amarillas por lluvias y tormentas en dos provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones inestables para este sábado, con fenómenos de distinta intensidad, posible actividad eléctrica, ráfagas y acumulados significativos que podrían generar complicaciones.
El último sábado de febrero llega con advertencias meteorológicas en distintas regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado 28 de febrero una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Córdoba y otra por lluvias persistentes para sectores de Chubut. El organismo advirtió sobre fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones y recomendó extremar las precauciones.
Durante la mañana, distintas zonas de Córdoba quedarán bajo la influencia de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Según el SMN, estos eventos podrían estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 70 km/h.
Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes.
En cuanto a los valores de precipitación, se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos estos registros sean superados de manera puntual, lo que podría provocar anegamientos temporarios.
Lluvias intensasen Chubut
En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias para la región cordillerana de Chubut. El SMN informó que durante la mañana y la tarde se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, que podrían generar complicaciones en áreas vulnerables.
Los valores de lluvia acumulada se ubicarán entre los 10 y 20 milímetros, aunque también podrían ser superados de forma localizada, especialmente en sectores de mayor elevación o con drenaje limitado.
Precaucionespor lluviaspersistentes
Para esta zona, el organismo recomendó reducir la circulación, no sacar residuos y mantener despejados los sistemas de drenaje. Además, sugirió alejarse de áreas inundables y cortar el suministro eléctrico si se detecta ingreso de agua en viviendas o edificios, con el objetivo de prevenir riesgos mayores.
Las autoridades pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir la evolución de las condiciones meteorológicas durante la jornada.