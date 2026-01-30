#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pronóstico

Tormentas, granizo y ráfagas intensas: rige alerta en diez provincias este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por fuertes tormentas, caída de granizo y vientos de hasta 90 km/h. Las zonas afectadas incluyen regiones del norte, centro y sur del país.

Se espera una jornada inestable en gran parte del país. Crédito: Guilermo Di Salvatore.Se espera una jornada inestable en gran parte del país. Crédito: Guilermo Di Salvatore.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para este viernes 30 de enero, que afecta a diez provincias argentinas. Se prevén lluvias intensas, caída de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, y abundante actividad eléctrica.

Las condiciones climáticas adversas se deben al ingreso de un sistema frontal frío que interactúa con el aire cálido y húmedo, generando un escenario propicio para la formación de tormentas de variada intensidad.

Algunas zonas podrían registrar fenómenos de fuerte intensidad. Crédito: Flavio Raina.Algunas zonas podrían registrar fenómenos de fuerte intensidad. Crédito: Flavio Raina.

Provincias bajo alerta

Las provincias alcanzadas por la advertencia son:

  • Catamarca
  • San Juan
  • Mendoza
  • San Luis
  • La Pampa
  • Neuquén
  • Río Negro

El alerta tiene diferentes niveles según la región:

  • En algunas zonas rige alerta amarilla, por tormentas fuertes que pueden provocar anegamientos y caída de árboles.
  • En otras, especialmente en sectores de Cuyo y el norte patagónico, se declaró alerta naranja, ante la posibilidad de fenómenos más severos.
Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

Qué esperar: precipitaciones y vientos intensos

Según el informe oficial del SMN, las tormentas estarán acompañadas por:

  • Precipitaciones acumuladas entre 20 y 70 milímetros, con posibilidad de superar estos valores en forma puntual.
  • Ráfagas intensas, localmente superiores a los 90 km/h.
  • Granizo de diverso tamaño, especialmente en áreas de alerta naranja.
  • Alta actividad eléctrica, con descargas frecuentes.

Estos fenómenos podrían generar complicaciones en rutas, interrupciones en el suministro eléctrico, caída de árboles y anegamientos temporarios en zonas urbanas con deficiencias en el drenaje. Varios municipios ya activaron sus protocolos de emergencia y recomiendan no circular en vehículos durante los horarios de mayor intensidad prevista para las tormentas.

granizo. Foto: NA.Alerta por granizo en varias regiones del país. Foto: NA.

Recomendaciones del SMN

  • Ante la posibilidad de fenómenos peligrosos, el SMN recomienda:
  • Evitar permanecer al aire libre durante tormentas.
  • No refugiarse debajo de árboles.
  • Retirar objetos que puedan volarse del exterior de viviendas.
  • Desconectar electrodomésticos si hay riesgo de corte eléctrico o ingreso de agua.
  • Mantener despejados desagües y canaletas.

También se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico a través de los canales oficiales del SMN y respetar las indicaciones de Defensa Civil o autoridades locales.

Mirá tambiénRegreso histórico: la ballena sei vuelve a mostrarse en grupos cerca de la costa de Comodoro

Un verano con clima extremo

Este tipo de fenómenos climáticos se han vuelto frecuentes en este verano, marcado por olas de calor, lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura. La interacción entre masas de aire contrastantes potencia la formación de tormentas severas en distintas regiones del país.

El SMN actualiza sus alertas de forma permanente en función de la evolución del sistema meteorológico. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos durante las próximas horas.

Con gran parte del territorio argentino bajo vigilancia meteorológica, se espera que las condiciones mejoren hacia el fin de semana. Sin embargo, no se descartan nuevas alertas, especialmente si el sistema de tormentas se desplaza hacia el este.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Tucumán
Salta
Jujuy
Catamarca
San Juan
Mendoza
San Luis
La Pampa
Neuquén
Río Negro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro