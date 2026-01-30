Tormentas, granizo y ráfagas intensas: rige alerta en diez provincias este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para este viernes 30 de enero, que afecta a diez provincias argentinas. Se prevén lluvias intensas, caída de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, y abundante actividad eléctrica.
Las condiciones climáticas adversas se deben al ingreso de un sistema frontal frío que interactúa con el aire cálido y húmedo, generando un escenario propicio para la formación de tormentas de variada intensidad.
Algunas zonas podrían registrar fenómenos de fuerte intensidad. Crédito: Flavio Raina.
Según el informe oficial del SMN, las tormentas estarán acompañadas por:
Precipitaciones acumuladas entre 20 y 70 milímetros, con posibilidad de superar estos valores en forma puntual.
Ráfagas intensas, localmente superiores a los 90 km/h.
Granizo de diverso tamaño, especialmente en áreas de alerta naranja.
Alta actividad eléctrica, con descargas frecuentes.
Estos fenómenos podrían generar complicaciones en rutas, interrupciones en el suministro eléctrico, caída de árboles y anegamientos temporarios en zonas urbanas con deficiencias en el drenaje. Varios municipios ya activaron sus protocolos de emergencia y recomiendan no circular en vehículos durante los horarios de mayor intensidad prevista para las tormentas.
Alerta por granizo en varias regiones del país. Foto: NA.
Recomendaciones del SMN
Ante la posibilidad de fenómenos peligrosos, el SMN recomienda:
Evitar permanecer al aire libre durante tormentas.
No refugiarse debajo de árboles.
Retirar objetos que puedan volarse del exterior de viviendas.
Desconectar electrodomésticos si hay riesgo de corte eléctrico o ingreso de agua.
Mantener despejados desagües y canaletas.
También se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico a través de los canales oficiales del SMN y respetar las indicaciones de Defensa Civil o autoridades locales.
Este tipo de fenómenos climáticos se han vuelto frecuentes en este verano, marcado por olas de calor, lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura. La interacción entre masas de aire contrastantes potencia la formación de tormentas severas en distintas regiones del país.
El SMN actualiza sus alertas de forma permanente en función de la evolución del sistema meteorológico. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos durante las próximas horas.
Con gran parte del territorio argentino bajo vigilancia meteorológica, se espera que las condiciones mejoren hacia el fin de semana. Sin embargo, no se descartan nuevas alertas, especialmente si el sistema de tormentas se desplaza hacia el este.