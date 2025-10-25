Sorpresa en Córdoba por un avión que sobrevoló a baja altura el Lago San Roque

Las provincias de Córdoba y Santiago del Estero realizaron este viernes un simulacro conjunto de actuación ante incendios forestales.



Eso incluyó prácticas y descargas reales del Boeing 737 Fireliner santiagueño, matrícula LV-KJS, sobre el lago San Roque, que provocaron una gran… pic.twitter.com/4eQIeTDkTg