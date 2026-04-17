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Abrieron en Palermo un local con ropa hecha de trapos de piso y rejillas: cuánto cuesta una prenda

El innovador proyecto "Trapo Fashion Fear", nacido en la Patagonia, desembarcó en el corazón del diseño porteño. Su creador, Mariano Contreras, transforma elementos cotidianos de limpieza en prendas de autor que ya captan la atención de turistas y expertos en moda circular.