La moda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó esta semana un capítulo que redefine los límites de la creatividad y la sustentabilidad. En el barrio de Palermo, un nuevo local comercial rompió con los esquemas tradicionales al ofrecer una colección íntegramente confeccionada con trapos de piso, rejillas y repasadores. Lo que para muchos es un insumo básico de limpieza, para el diseñador Mariano Contreras es la materia prima de una propuesta estética que busca generar impacto y conciencia ambiental.
Abrieron en Palermo un local con ropa hecha de trapos de piso y rejillas: cuánto cuesta una prenda
El innovador proyecto "Trapo Fashion Fear", nacido en la Patagonia, desembarcó en el corazón del diseño porteño. Su creador, Mariano Contreras, transforma elementos cotidianos de limpieza en prendas de autor que ya captan la atención de turistas y expertos en moda circular.
El origen de una idea disruptiva
El proyecto, bautizado como "Trapo Fashion Fear", tiene sus raíces en la provincia de Río Negro, específicamente en Choele Choel. La génesis de la marca ocurrió de manera casi accidental cuando Contreras decidió confeccionar un short a partir de un trapo de limpieza. Tras la repercusión positiva de aquel primer experimento, la colección se expandió hasta incluir pilusos, vestidos, sacos y hasta chombas. "Es algo cotidiano transformado en otra cosa", explica su creador.
La propuesta se apoya en la técnica del upcycling o supra-reciclaje, donde materiales descartables o de bajo valor comercial se transforman en piezas de diseño único. Según Contreras, la textura de la rejilla aporta una transparencia particular: "La rejilla deja ver piel, permite jugar con las capas y las formas".
Diseño artesanal y mercado internacional
El desembarco en Palermo no es casualidad. El local se ha convertido rápidamente en un imán para el público extranjero, que busca piezas exclusivas con una fuerte impronta de identidad local y sostenibilidad. Si bien las chombas se producen en series más amplias, los sacos y trajes son considerados piezas de colección únicas.
El proceso de confección es estrictamente artesanal. Contreras trabaja junto a su profesora de diseño, Ángela, enfrentando desafíos técnicos que impone la trama de los materiales. "Es complejo porque hacemos todo nosotros. A veces se torna difícil por el faltante de ciertos insumos, pero el resultado es una prenda con historia", asegura el diseñador.
Precios
Para quienes buscan sumarse a esta inusual tendencia y renovar su guardarropa, detallamos el catálogo completo con los precios de cada una de las prendas (actualmente sin stock debido a la altísima demanda):
- Kimono: $30.000
- Chomba Drop Francia: $24.990
- Chomba San Marino: $24.990
- Camisa Drop Francia: $24.990
- Bermuda Americana: $23.990
- Remera Italia: $23.990
- Camile: $23.500
- Pantalón San Angela: $22.999
- Vestido Gin: $22.990
- Bando Alexa: $19.990
- Gorra Shuly: $9.990
- Piluso: $9.990
Moda circular y conciencia
Más allá de la excentricidad visual, la marca porta un mensaje político y ambiental. En un contexto global de crisis climática, la reutilización de textiles se presenta como una alternativa necesaria frente al fast fashion. Contreras subraya que su objetivo es promover una "tendencia consciente", donde el valor no resida en la marca de lujo, sino en la originalidad y el respeto por los recursos.
La apertura de este espacio en Palermo ratifica que la creatividad argentina no tiene techos, incluso cuando los insumos provienen del rincón más humilde del hogar. "Trapo Fashion Fear" no solo vende ropa; propone una reflexión sobre qué consideramos desechable y cómo la mirada del artista puede elevar lo ordinario a la categoría de arte usable.