Alexandra Saint Mleux se roba las miradas en su primera aparición en Australia como esposa de Leclerc
Tras su boda secreta en el Principado, la influencer y el piloto de Ferrari hicieron su primera aparición pública en Melbourne. El cambio de apellido y el anillo de diamantes que confirma la unión que sacude al mundo de la moda y el automovilismo.
Con un vestido blanco Alex llegó al paddock siguiendo la temática "bride".
El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia no solo trajo novedades técnicas en los monoplazas, sino que acaparó la atención de la prensa internacional por un detalle fuera de las pistas: la presencia de Alexandra Saint Mleux, ahora oficialmente Alexandra Leclerc, en el garaje de Ferrari. Tras semanas de intensos rumores sobre un enlace privado, la joven francesa confirmó su nuevo estatus con una aparición radiante en el circuito de Albert Park.
La pareja, que ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, eligió el inicio del campeonato mundial para mostrarse por primera vez como matrimonio, enviando un mensaje de estabilidad y apoyo mutuo ante el desafío de pelear por el título este año.
Lo que comenzó como una sospecha en redes sociales se materializó en el paddock de Melbourne. Alexandra no solo lució una alianza de diamantes de corte clásico que captó todos los flashes, sino que además oficializó su cambio de identidad digital y personal. Al ser consultada brevemente por los medios acreditados, la joven se mostró sonriente junto a su esposo, quien no ocultó su orgullo en este nuevo rol.
"Es una temporada especial para nosotros", deslizó Charles Leclerc ante la prensa internacional, mientras Alexandra lo acompañaba vestida con una sobriedad elegante que ya la posiciona como la figura femenina más influyente de la parrilla actual, heredando el protagonismo que alguna vez tuvieron otras "WAGs" (esposas de deportistas) de la escudería italiana.
El estilo "Leclerc" en Australia
La aparición de Alexandra en el garaje de Ferrari no fue un simple acompañamiento. Según fuentes cercanas al equipo, su presencia se considera un factor de equilibrio emocional clave para el piloto monegasco. Durante las sesiones de prácticas libres de este viernes en Australia, se la vio siguiendo de cerca los tiempos desde el muro de boxes, integrada totalmente a la dinámica del equipo de Maranello.
A diferencia de otras figuras que optan por la estridencia, la esposa de Leclerc ha cultivado un estilo vinculado a la apreciación del arte y la discreción, lo que ha generado una aceptación inmediata entre los fanáticos de Ferrari, los tifosi, quienes ya la bautizaron como el "talismán de Charles".
Charles Leclerc de la escudería Ferrari, está en Melbourne preparándose para el Gran Premio de Australia.
El inicio de una nueva era
La noticia del matrimonio llega en un momento bisagra. Con Charles enfrentando una de las temporadas más competitivas de su carrera, tener a Alexandra a su lado de manera oficial parece ser el "combustible" extra que necesitaba. La pareja planea residir en Mónaco, pero ella lo acompañará en la mayoría de las 24 fechas del calendario mundial, consolidándose como la primera dama de Ferrari.