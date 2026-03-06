Fórmula 1

Alexandra Saint Mleux se roba las miradas en su primera aparición en Australia como esposa de Leclerc

Tras su boda secreta en el Principado, la influencer y el piloto de Ferrari hicieron su primera aparición pública en Melbourne. El cambio de apellido y el anillo de diamantes que confirma la unión que sacude al mundo de la moda y el automovilismo.