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Alta costura retro: el exclusivo diseño de Badgley Mischka que lució Ariana Grande en la alfombra roja

La cantante asistió al estreno de Focker-In-Law con una pieza de archivo de los años 90 seleccionada por Law Roach, marcando un fuerte contraste con el estilo relajado de Ricky Álvarez.

Ariana Grande lució una pieza de archivo de los años 90 seleccionada por Law Roach. Foto: Reuters.Ariana Grande lució una pieza de archivo de los años 90 seleccionada por Law Roach. Foto: Reuters.
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Ariana Grande y Ricky Álvarez captaron todas las miradas durante su paso por la alfombra roja del estreno neoyorquino de Focker-In-Law, celebrado en el emblemático Beacon Theatre.

Lejos de buscar una coordinación literal en sus vestuarios, la pareja apostó por una propuesta basada en el contraste: ella reafirmó su predilección por las piezas históricas de alta costura y él se inclinó por un conjunto masculino de líneas descontracturadas.

Ariana Grande attends the world premiere of ‘Focker in Law’ at the Beacon Theatre in New York City, US, November 11, 2026. REUTERS/Caitlin OchsLa cantante asistió al estreno de Focker-In-Law. Foto: Reuters.

Un diseño de archivo con guiño cinematográfico

Para la velada, la artista estadounidense lució un exclusivo vestido de Badgley Mischka perteneciente a la década de 1990, seleccionado por el reconocido estilista Law Roach. La prenda destacó por combinar un cuerpo de líneas definidas con una falda amplia y una textura de cuadros en tono plata pálida, íntegramente trabajada con delicadas aplicaciones de cuentas.

Ariana Grande attends the world premiere of 'Focker-In-Law' at the Beacon Theatre in New York City, US, November 11, 2026. REUTERS/Caitlin OchsEl exclusivo diseño de Badgley Mischka que lució Ariana Grande en la alfombra roja. Foto: Reuters.

Según trascendió, Roach adquirió la pieza meses atrás debido a su vínculo temporal con el estreno de la película original Meet the Parents, antecedente directo del film presentado en Nueva York.

Sin caer en el vestuario temático, Grande integró el diseño vintage a una estética actual mediante un maquillaje luminoso, aros Swarovski Matrix y una microcoleta recogida con una cinta color marfil, evitando accesorios voluminosos para cederle todo el protagonismo al vestido.

Ariana Grande attends the world premiere of ‘Focker in Law’ at the Beacon Theatre in New York City, US, November 11, 2026. REUTERS/Caitlin OchsMarcó un fuerte contraste con el estilo relajado de Ricky Álvarez. Foto: Reuters.

Dos códigos estéticos que se complementan

El romance de la cantante con las siluetas de archivo se consolidó durante la gira promocional de Wicked y hoy define gran parte de su identidad pública, marcada por acabados románticos y paletas suaves. Por el contrario, Ricky Álvarez mantuvo su impronta sobria y relajada, una dinámica que también se refleja en sus apariciones cotidianas lejos de los flashes.

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En recientes paseos informales por Londres y otras salidas públicas junto a sus mascotas, la pareja ya había dejado en evidencia esta complementariedad sin esfuerzo: mientras Grande suele optar por prendas de tonos neutros, cárdigans amplios o conjuntos monocromáticos con detalles delicados, Álvarez prioriza el denim, los pantalones holgados, las gorras y las capas funcionales.

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