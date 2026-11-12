Tendencia vintage

Alta costura retro: el exclusivo diseño de Badgley Mischka que lució Ariana Grande en la alfombra roja

La cantante asistió al estreno de Focker-In-Law con una pieza de archivo de los años 90 seleccionada por Law Roach, marcando un fuerte contraste con el estilo relajado de Ricky Álvarez.