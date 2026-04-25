El calendario lunar seguirá guiando decisiones cotidianas vinculadas al bienestar y la estética. En mayo de 2026, muchas personas elegirán fechas específicas para cortarse el pelo según las fases de la Luna, con la intención de potenciar el crecimiento, fortalecer la fibra capilar o prolongar la duración del corte.
Qué días cortarse el pelo en mayo 2026 para que crezca más fuerte
El calendario lunar marcará momentos clave del mes para quienes buscan fortalecer su cabello y potenciar su crecimiento, guiándose por los ciclos naturales.
Estas prácticas, basadas en creencias ancestrales, sostendrán que la energía lunar influirá en los líquidos del cuerpo, lo que impactaría también en el cabello. Aunque no exista respaldo científico concluyente, el interés por estos ciclos naturales continuará en aumento.
Fases lunares y su impacto
Durante mayo de 2026, las fases lunares se distribuirán de manera clave para quienes siguen este método. La Luna creciente será considerada ideal para estimular el crecimiento rápido del cabello. En tanto, la Luna llena potenciará el brillo y el volumen.
Por otro lado, la Luna menguante será elegida por quienes busquen mantener el corte por más tiempo, ya que se asocia con un crecimiento más lento. Finalmente, la Luna nueva será vista como un momento poco favorable para realizar cortes o cambios capilares.
El mes ofrecerá varios días recomendados según cada objetivo:
• 1, 2 y 3 de mayo: días de Luna creciente, ideales para favorecer el crecimiento.
• 4 de mayo: Luna llena, recomendada para fortalecer el cabello y aportar brillo.
• 5 al 11 de mayo: fase menguante, aconsejada para mantener el corte por más tiempo.
• 12 de mayo: Luna nueva, no recomendada para cortes.
• 13 al 19 de mayo: nueva fase creciente, favorable para estimular el crecimiento.
• 20 de mayo: nuevamente un punto cercano a Luna llena, asociado a mayor volumen.
• 21 al 27 de mayo: fase menguante, ideal para conservar el estilo por más tiempo.
• 28 de mayo: Luna nueva, considerada poco favorable.
• 29, 30 y 31 de mayo: regreso de la Luna creciente, días positivos para cortes.
Estas fechas serán tomadas como referencia por quienes organizan sus rutinas en base al calendario lunar, priorizando determinados resultados según el momento del mes.
El interés por este tipo de prácticas continuará creciendo en el marco de una búsqueda por reconectar con los ritmos naturales. Cortarse el pelo según la Luna no solo responderá a una cuestión estética, sino también a un hábito que aportará significado y orden a la vida cotidiana.