Nutrición y estética

Colágeno o biotina: ¿qué recomiendan los especialistas para la piel y el cabello?

El cuerpo utiliza estas sustancias de formas muy distintas. Te contamos cuáles son los beneficios reales para la elasticidad de la dermis y el fortalecimiento de las uñas, junto con las advertencias de los médicos antes de consumirlos.