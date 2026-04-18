En el mundo del bienestar y la estética, el colágeno y la biotina son, sin duda, los suplementos estrella. Sin embargo, a menudo surge la duda: ¿cuál es mejor o en qué casos conviene elegir cada uno?
Colágeno o biotina: ¿qué recomiendan los especialistas para la piel y el cabello?
El cuerpo utiliza estas sustancias de formas muy distintas. Te contamos cuáles son los beneficios reales para la elasticidad de la dermis y el fortalecimiento de las uñas, junto con las advertencias de los médicos antes de consumirlos.
Especialistas en dermatología y nutrición aclaran que, si bien ambos tienen beneficios, funcionan de maneras muy distintas en nuestro organismo, especialmente para optimizar la salud de tu piel, cabello y uñas.
Colágeno: el aliado de la elasticidad
El colágeno es una proteína fundamental que el cuerpo produce de forma natural, pero cuya síntesis disminuye con los años. Su principal beneficio es mejorar la hidratación y la elasticidad de la piel, además de fortalecer las articulaciones.
¿Cómo consumirlo? Los expertos sugieren el colágeno hidrolizado (en polvo o líquido), ya que su absorción es más inmediata.
Fuentes naturales: Caldo de huesos, piel de pollo y pescado. También es vital consumir vitamina C, frutos secos y semillas para ayudar al cuerpo a producirlo naturalmente.
Biotina: fuerza desde la raíz
También conocida como vitamina B7, la biotina interviene en el metabolismo energético y es clave para la síntesis de queratina, la proteína que forma la estructura del cabello y las uñas.
¿Cuándo es efectiva? Los especialistas advierten que la suplementación con biotina muestra resultados notables principalmente en personas que tienen un déficit de esta vitamina (cabello fino o uñas quebradizas). En personas sanas con una dieta equilibrada, el excedente suele eliminarse por la orina.
Fuentes naturales: Huevos, nueces, batatas, hongos y pescados.
Advertencias antes de suplementarse
Un dato fundamental que destacan los médicos es la importancia de la consulta profesional. Por ejemplo, el consumo de biotina puede alterar ciertos análisis de laboratorio (como los de tiroides o afecciones cardíacas), llevando a diagnósticos incorrectos.
En definitiva, la recomendación de los expertos es priorizar una alimentación balanceada. Si se decide optar por suplementos, lo ideal es que funcionen como un apoyo a los hábitos saludables y siempre bajo supervisión médica para garantizar que el cuerpo reciba lo que realmente necesita.