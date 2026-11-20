Significado

Más allá de la moda: qué dice de la personalidad vestir con colores llamativos y estampados

Los tonos intensos, las mezclas inesperadas y los diseños que rompen con lo convencional pueden transmitir mucho más que una preferencia estética. Qué hay detrás de esta forma de construir una imagen propia y cómo lograr combinaciones originales sin perder la elegancia.