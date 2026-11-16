La próxima temporada de verano llega con una combinación de tendencias que apuesta por la frescura, la comodidad y los colores protagonistas. Entre las propuestas que se destacan aparecen las transparencias ligeras, ideales para crear conjuntos delicados y versátiles, y una paleta cromática que reúne el chocolate, el naranja y el amarillo girasol.
Los 3 colores que serán protagonistas del verano y cómo combinarlos
El chocolate, el naranja y el amarillo girasol llegan para renovar los looks de la temporada. Claves para incorporarlos al guardarropa y crear combinaciones frescas y llenas de estilo.
La moda estival invita a jugar con las texturas, superponer prendas y animarse a incorporar tonos cálidos tanto en looks cotidianos como en opciones más elegantes. La clave estará en encontrar el equilibrio entre prendas livianas, combinaciones de color y accesorios que permitan adaptar cada tendencia al estilo personal.
Transparencias ligeras
Las telas translúcidas vuelven a ganar protagonismo y se convierten en una de las alternativas más interesantes para los días de calor. Gasa, organza, tul y tejidos livianos permiten sumar movimiento y delicadeza a los conjuntos sin perder comodidad.
La transparencia deja de ser exclusiva de los looks de noche y se incorpora también a los outfits urbanos. Camisas amplias, blusas, faldas, vestidos y pantalones con detalles translúcidos ofrecen distintas posibilidades para quienes buscan renovar su guardarropa.
Una de las formas más sencillas de llevar esta tendencia es mediante la superposición de prendas. Una camisa transparente sobre un top básico, por ejemplo, permite conseguir un conjunto moderno y equilibrado. También se pueden combinar faldas de gasa con shorts o prendas interiores en tonos similares para lograr un efecto armónico.
Para el día, los tejidos livianos pueden acompañarse con sandalias bajas, zapatillas y accesorios discretos. En cambio, para una salida nocturna, las transparencias pueden combinarse con prendas estructuradas, zapatos de vestir y accesorios más llamativos.
Los colores protagonistas
Los tonos cálidos tendrán un lugar destacado en los conjuntos de verano. El chocolate se presenta como una alternativa elegante y versátil, capaz de reemplazar al negro en diferentes combinaciones. Puede utilizarse en vestidos, pantalones, tops y conjuntos monocromáticos.
El naranja, por su parte, aporta energía y personalidad. Desde las versiones más suaves hasta las tonalidades intensas, es un color que permite levantar cualquier outfit y sumar un toque vibrante. El amarillo girasol completa esta paleta con una propuesta luminosa, ideal para destacar durante los días soleados.
Estos colores pueden utilizarse tanto en prendas principales como en pequeños detalles. La combinación de dos o tres tonalidades permite crear conjuntos originales sin necesidad de recurrir a estampados demasiado llamativos.
Algunas combinaciones que prometen destacarse durante la temporada son:
- Chocolate y amarillo girasol: una mezcla sofisticada que genera contraste y luminosidad.
- Naranja y chocolate: ideal para conjuntos cálidos, modernos y con mucha personalidad.
- Amarillo girasol y blanco: una opción fresca y luminosa para los días de playa o paseos al aire libre.
- Chocolate y beige: una combinación más sobria, perfecta para looks urbanos y elegantes.
- Naranja y amarillo: una propuesta vibrante para quienes buscan conjuntos más atrevidos.
Una alternativa interesante es incorporar estos colores a través de accesorios, como carteras, sandalias, cinturones y pañuelos. De esta manera, es posible sumarse a la tendencia sin necesidad de renovar todo el guardarropa.
Cómo combinar las tendencias
La transparencia ligera y los colores cálidos pueden convivir perfectamente en un mismo conjunto. La propuesta consiste en elegir una prenda protagonista y construir el resto del look a partir de ella.
Una camisa translúcida en tono chocolate, combinada con un top básico y un pantalón de lino claro, puede convertirse en una opción ideal para el día. Para un estilo más relajado, las faldas livianas con tops en naranja o amarillo girasol aportan frescura y movimiento.
Los vestidos transparentes con capas interiores también son una alternativa para las noches de verano. En estos casos, los accesorios pueden marcar la diferencia: sandalias minimalistas, carteras pequeñas y joyería dorada ayudan a completar el conjunto.
Otra posibilidad es apostar por conjuntos monocromáticos en chocolate o naranja y sumar una pieza en amarillo girasol para generar contraste. Esta combinación permite conseguir un resultado moderno sin sobrecargar el outfit.
La clave estará en adaptar las tendencias a cada ocasión y priorizar prendas cómodas, telas frescas y combinaciones que reflejen el estilo personal. El verano se presenta como una oportunidad para experimentar con las texturas, incorporar nuevos colores y animarse a propuestas diferentes.