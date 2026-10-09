El flequillo cortina de la actriz estadounidense Dakota Johnson se transformó en un clásico atemporal del mundo beauty. Este estilo relajado, versátil y de inspiración setentera enmarca el rostro con elegancia sin perder la frescura. Sin embargo, dar el paso en la peluquería suele generar dudas sobre si se adaptará a la forma de la cara, la textura del cabello o la rutina diaria.
Tres trucos para descubrir si el flequillo de Dakota Johnson va con tu estilo
Un análisis de visagismo, la textura del pelo y el tiempo de peinado diario resultan claves para saber si este look setentero se adapta al estilo personal.
Para despejar la incertidumbre antes de usar la tijera, existen tres métodos sencillos de evaluación previa que permiten saber si este corte favorece las facciones y se ajusta al estilo de vida.
La prueba del lápiz y la regla para medir proporciones
El primer paso consiste en analizar la estructura del rostro y las proporciones entre la frente, las cejas y la barbilla. Un truco clásico de visagismo utiliza una regla y un lápiz colocados en forma perpendicular desde la base del lóbulo de la oreja hasta el mentón.
Si la distancia entre el lóbulo y la barbilla es menor a 5,5 centímetros, los estilos de flequillo que caen sobre el rostro suelen generar una armonía inmediata. En frentes más amplias o rostros de forma alargada u ovalada, el flequillo cortina desfilado ayuda a acortar la sensación de longitud y a suavizar la expresión. En cambio, si las facciones son más pequeñas o la frente es estrecha, conviene graduar la densidad y apertura del mechón para no recargar las facciones.
Evaluar la textura natural del cabello y el crecimiento de la raíz
El comportamiento del pelo es un factor determinante para el éxito de este peinado. El flequillo de Dakota Johnson se caracteriza por su acabado descontracturado, con mechones más cortos en el centro y más largos hacia las sienes.
Antes de cortar, se debe observar la dirección de crecimiento de la raíz en la zona frontal y detectar la presencia de remolinos marcados. El estilo cortina responde de manera óptima en cabellos lisos u ondulados de grosor medio. Si el pelo es excesivamente fino, puede perder volumen rápidamente; mientras que en melenas con rulos muy definidos se requiere un corte técnico en seco que contemple el encogimiento del cabello para evitar que quede demasiado corto sobre las cejas.
Calcular el tiempo real de mantenimiento diario
Llevar flequillo no solo implica un cambio estético, sino también una adaptación en la rutina de cuidado personal. Aunque el estilo despuntado requiere menos visitas al salón que un flequillo recto y tupido —ya que crece de forma prolija e integrada con el resto de la melena—, exige cierta dedicación cotidiana.
Hay que considerar el uso diario de secador o cepillo redondo para moldear los bordes, así como el lavado más frecuente de la zona frontal o el uso de champú en seco para controlar el exceso de grasitud. Si la preferencia diaria busca un peinado de bajo mantenimiento sin herramientas de calor, un flequillo cortina más largo y abierto resultará la alternativa más práctica.
El flequillo cortina de Dakota Johnson demuestra que un toque de tijera en la zona frontal puede renovar la imagen sin alterar el largo de la melena. Analizar las proporciones del rostro, comprender la textura del cabello y prever el mantenimiento diario garantizan una decisión acertada antes de encarar una transformación en el salón de belleza.