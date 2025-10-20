Cómo lograr el efecto "Dewy Skin" y lucir un rostro radiante

El maquillaje Dewy Skin se convirtió en una de las tendencias más buscadas para esta temporada de calor, ofreciendo un acabado natural, fresco y radiante. Esta técnica busca resaltar la luminosidad propia de la piel, creando un efecto saludable y juvenil que refleja bienestar. La clave está en lograr un equilibrio entre hidratación, luminosidad y cobertura ligera.
Este estilo no solo se limita al rostro; se ha extendido al cuello y al escote, logrando un efecto uniforme y natural. La técnica se ha consolidado tanto en pasarelas como en redes sociales, y promete ser la tendencia protagonista para quienes buscan un look veraniego que combine elegancia y frescura.
Cómo lograr el efecto
El secreto del Dewy Skin radica en la preparación de la piel y la elección de productos adecuados. No se trata únicamente de aplicar maquillaje, sino de crear una base saludable que permita que la piel respire y luzca naturalmente iluminada. Para conseguir este efecto se recomienda:
Hidratación intensa: antes de aplicar cualquier producto, la piel debe estar bien humectada. Cremas, sueros y aceites ligeros ayudan a mantener la piel flexible y suave.
Prebase iluminadora: un primer con partículas de luz garantiza que el maquillaje se adhiera mejor y que el acabado sea radiante.
El Dewy Skin aporta un brillo natural que resalta la juventud de la piel.
Base ligera o BB cream: las fórmulas ligeras permiten que la piel se vea uniforme sin perder su aspecto natural. La cobertura debe ser modulable, priorizando la frescura.
Iluminador estratégico: aplicado en puntos clave como pómulos, puente de la nariz, arco de cupido y frente, el iluminador aporta dimensión y brillo natural.
Polvo traslúcido mínimo: para quienes tienden a brillar demasiado, un toque ligero de polvo ayuda a controlar zonas específicas sin eliminar la luminosidad.
Spray fijador con efecto glow: los sprays faciales con partículas luminosas fijan el maquillaje y prolongan la frescura del Dewy Skin.
Productos y texturas recomendadas
Para este verano, la elección de productos y texturas es fundamental. Los maquillajes Dewy Skin se caracterizan por fórmulas ligeras y cremosas, que se funden con la piel y aportan hidratación sin sensación pesada. Las bases en crema, los correctores líquidos y los iluminadores en gel o en crema son ideales para mantener un acabado natural y flexible.
El efecto luminoso reduce la necesidad de retoques frecuentes.
Los labiales y rubores también se adaptan a esta tendencia. Los tonos suaves y húmedos, como melocotón, rosa pálido y coral, aportan un toque de color que complementa la luminosidad del rostro sin sobrecargarlo. Los productos en crema permiten mezclar fácilmente el color y mantener la sensación de frescura durante todo el día, evitando el efecto artificial o rígido.
El cuidado de la piel sigue siendo la base del Dewy Skin, por lo que incorporar mascarillas hidratantes, exfoliantes suaves y protectores solares con acabado ligero es fundamental. La piel sana y bien cuidada facilita que el maquillaje se vea natural y prolonga su duración incluso en climas cálidos.
La clave está en mantener la piel bien hidratada, aplicar productos ligeros y estratégicamente iluminados, y optar por texturas que se integren con el rostro, logrando un efecto de brillo saludable sin exageraciones.
