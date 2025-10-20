#HOY:

Cómo lograr el efecto "Dewy Skin" y lucir un rostro radiante

Esta técnica combina hidratación, productos ligeros y puntos estratégicos de luz para un acabado fresco, saludable y lleno de vitalidad durante todo el verano.

La cobertura ligera permite que la piel se mantenga fresca durante todo el día.
 10:13
Por: 

El maquillaje Dewy Skin se convirtió en una de las tendencias más buscadas para esta temporada de calor, ofreciendo un acabado natural, fresco y radiante. Esta técnica busca resaltar la luminosidad propia de la piel, creando un efecto saludable y juvenil que refleja bienestar. La clave está en lograr un equilibrio entre hidratación, luminosidad y cobertura ligera.

Este estilo no solo se limita al rostro; se ha extendido al cuello y al escote, logrando un efecto uniforme y natural. La técnica se ha consolidado tanto en pasarelas como en redes sociales, y promete ser la tendencia protagonista para quienes buscan un look veraniego que combine elegancia y frescura.

Cómo lograr el efecto

El secreto del Dewy Skin radica en la preparación de la piel y la elección de productos adecuados. No se trata únicamente de aplicar maquillaje, sino de crear una base saludable que permita que la piel respire y luzca naturalmente iluminada. Para conseguir este efecto se recomienda:

  • Hidratación intensa: antes de aplicar cualquier producto, la piel debe estar bien humectada. Cremas, sueros y aceites ligeros ayudan a mantener la piel flexible y suave.
  • Prebase iluminadora: un primer con partículas de luz garantiza que el maquillaje se adhiera mejor y que el acabado sea radiante.
El Dewy Skin aporta un brillo natural que resalta la juventud de la piel.El Dewy Skin aporta un brillo natural que resalta la juventud de la piel.
  • Base ligera o BB cream: las fórmulas ligeras permiten que la piel se vea uniforme sin perder su aspecto natural. La cobertura debe ser modulable, priorizando la frescura.
  • Iluminador estratégico: aplicado en puntos clave como pómulos, puente de la nariz, arco de cupido y frente, el iluminador aporta dimensión y brillo natural.
  • Polvo traslúcido mínimo: para quienes tienden a brillar demasiado, un toque ligero de polvo ayuda a controlar zonas específicas sin eliminar la luminosidad.
  • Spray fijador con efecto glow: los sprays faciales con partículas luminosas fijan el maquillaje y prolongan la frescura del Dewy Skin.

Productos y texturas recomendadas

Para este verano, la elección de productos y texturas es fundamental. Los maquillajes Dewy Skin se caracterizan por fórmulas ligeras y cremosas, que se funden con la piel y aportan hidratación sin sensación pesada. Las bases en crema, los correctores líquidos y los iluminadores en gel o en crema son ideales para mantener un acabado natural y flexible.

El efecto luminoso reduce la necesidad de retoques frecuentes.El efecto luminoso reduce la necesidad de retoques frecuentes.

Los labiales y rubores también se adaptan a esta tendencia. Los tonos suaves y húmedos, como melocotón, rosa pálido y coral, aportan un toque de color que complementa la luminosidad del rostro sin sobrecargarlo. Los productos en crema permiten mezclar fácilmente el color y mantener la sensación de frescura durante todo el día, evitando el efecto artificial o rígido.

El cuidado de la piel sigue siendo la base del Dewy Skin, por lo que incorporar mascarillas hidratantes, exfoliantes suaves y protectores solares con acabado ligero es fundamental. La piel sana y bien cuidada facilita que el maquillaje se vea natural y prolonga su duración incluso en climas cálidos.

La clave está en mantener la piel bien hidratada, aplicar productos ligeros y estratégicamente iluminados, y optar por texturas que se integren con el rostro, logrando un efecto de brillo saludable sin exageraciones.

Además tenés que leer:

