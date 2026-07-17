En el mundo organizacional se habla con frecuencia de productividad, resultados, estrategia y cumplimiento de objetivos. Sin embargo, existe una variable menos visible que condiciona profundamente el desempeño de cualquier líder: la energía con la que atraviesa cada jornada.
Energía para liderar: la variable silenciosa que define el impacto de un líder
La especialista Minerva Gebran explica por qué el estado físico, mental y emocional de quienes conducen equipos influye directamente en la toma de decisiones, el clima laboral y la capacidad de liderazgo.
Durante años se priorizó la gestión del tiempo como una de las competencias centrales del liderazgo. Hoy comienza a tomar fuerza una mirada más amplia: no alcanza con administrar agendas, reuniones y prioridades si no se aprende también a gestionar la energía física, mental y emocional. Un profesional puede tener claridad estratégica y conocimiento técnico, pero si opera desde el agotamiento, la saturación o la desconexión, tarde o temprano eso impactará en su entorno.
La especialista Minerva Gebran plantea una idea tan simple como potente: las personas no solo responden a decisiones, procesos o lineamientos; también reaccionan a la energía que perciben en quienes las conducen. El clima emocional de un equipo suele estar estrechamente vinculado con la presencia de su líder.
Esto no significa sostener una actitud positiva de manera permanente ni negar el cansancio. Se trata, en cambio, de desarrollar consciencia sobre el estado interno con el que se llega a cada conversación, a cada reunión y a cada decisión importante. La pregunta ya no debería limitarse a qué hay que hacer, sino también a cómo se está llegando a hacerlo.
La calidad energética influye en dimensiones clave del liderazgo. Impacta en la capacidad de escucha, en la regulación emocional frente a la presión, en la resolución de conflictos y en la forma de sostener conversaciones complejas. Cuando predomina el desgaste, suele aparecer la reactividad: respuestas impulsivas, menor tolerancia, dificultad para pensar con claridad y una tendencia a operar desde la urgencia.
Durante mucho tiempo se idealizó la figura del líder que nunca se detiene, que responde a cualquier hora y que parece sostenerlo todo sin pausas. Ese modelo, hoy, muestra claros signos de agotamiento. La hiperdisponibilidad no necesariamente mejora el rendimiento; muchas veces deteriora la calidad del criterio, la presencia y la capacidad de influencia.
El liderazgo saludable exige revisar hábitos que muchas veces fueron naturalizados. El descanso, la recuperación, la desconexión y la autorregulación ya no pueden considerarse lujos. Son condiciones necesarias para sostener decisiones de calidad y vínculos sanos.
El cuerpo, además, suele advertir antes que la mente. Fatiga persistente, irritabilidad, dispersión o respuestas desmedidas funcionan como señales de alerta que no conviene ignorar. Un líder emocionalmente inteligente aprende a reconocer esos indicadores y a intervenir antes de llegar al límite.
En un contexto laboral cada vez más exigente, gestionar energía dejó de ser un tema periférico. Se convirtió en una responsabilidad de liderazgo. Después de todo, la calidad de la energía que una persona transmite condiciona, en gran medida, la calidad de la experiencia que genera en quienes la rodean.