La próxima temporada tendrá a las faldas como grandes protagonistas. Las colecciones primavera-verano 2027 anticipan una amplia variedad de siluetas, largos y texturas, con propuestas que permiten adaptar esta prenda a diferentes estilos y ocasiones.
Verano 2027: las faldas que no pueden faltar en tu guardarropa
Los diseños midi, satinados, con volumen y transparencias se destacan entre las propuestas de la próxima temporada. Claves para elegir las prendas, crear combinaciones versátiles y renovar los conjuntos con estilo.
Entre los modelos que ganan terreno aparecen las faldas midi, especialmente aquellas que llegan hasta la rodilla o quedan por debajo de ella. Se destacan por su versatilidad y por ofrecer una alternativa elegante que puede utilizarse tanto en conjuntos formales como en opciones más relajadas.
También sobresalen los diseños rectos, que recuperan protagonismo con cortes menos ajustados y detalles originales. Las versiones de inspiración sastrera se presentan como una alternativa para quienes buscan un estilo sofisticado, mientras que las faldas con volumen aportan movimiento y una estética más romántica.
Por otra parte, las transparencias, los encajes y los tejidos livianos tendrán un lugar importante. Estas propuestas permiten jugar con las capas y crear conjuntos frescos, ideales para los días de temperaturas elevadas.
Los estilos que se imponen
Los materiales y las terminaciones serán fundamentales para renovar esta prenda durante 2027. El satén aparece entre los tejidos destacados, gracias a su caída fluida y su brillo sutil, que permite transformar incluso los conjuntos más sencillos.
Las faldas con detalles de encaje, bordados y aplicaciones también tendrán presencia. En algunos diseños, los adornos se convierten en el centro de atención, mientras que en otros aparecen de manera más discreta para sumar textura y personalidad.
Entre los modelos que vale la pena tener en cuenta se encuentran:
Faldas midi: una opción versátil que funciona con camisas, remeras básicas y prendas de punto.
Faldas rectas: ideales para conjuntos de inspiración elegante, con blazers, camisas o tops sencillos.
Faldas con volumen: aportan movimiento y permiten crear looks femeninos con blusas ajustadas o musculosas.
Faldas de encaje y transparencias: suman delicadeza y permiten experimentar con superposiciones.
Faldas con brillos y aplicaciones: una alternativa para ocasiones especiales o conjuntos en los que se busca destacar.
Faldas estampadas: permiten incorporar color y diseños llamativos a las combinaciones cotidianas.
La variedad de propuestas demuestra que no habrá una única manera de llevar esta prenda. La clave estará en elegir el modelo según el estilo personal y el tipo de conjunto que se quiera conseguir.
Cómo combinarlas
Una de las ventajas de las tendencias que llegan es que permiten adaptar una misma falda a diferentes momentos del día. La combinación de prendas, calzado y accesorios será determinante para conseguir resultados distintos sin necesidad de renovar todo el guardarropa.
Para un look diario, las faldas midi pueden llevarse con remeras lisas, musculosas o camisas de algodón. Las zapatillas urbanas y las sandalias bajas completan una propuesta cómoda, mientras que una cartera pequeña aporta un detalle moderno.
En cambio, para un conjunto de oficina o una salida formal, las versiones rectas funcionan especialmente bien con camisas, blazers y zapatos cerrados. Los tonos neutros son una alternativa para conseguir una imagen sobria, aunque también se puede incorporar una prenda de color para generar contraste.
Las faldas satinadas ofrecen otra posibilidad. Durante el día, pueden combinarse con una remera básica y sandalias sencillas. Para la noche, basta con sumar un top más sofisticado, accesorios metálicos y un calzado de mayor presencia.
En el caso de los modelos con transparencias o encajes, la superposición será una buena aliada. Se pueden incorporar prendas interiores que acompañen el diseño y sumar una camisa liviana o una chaqueta para equilibrar el conjunto.
Por último, las faldas con volumen pueden combinarse con prendas superiores más simples o ajustadas para generar un contraste de proporciones. De esta manera, la atención queda puesta en la silueta sin recargar el resultado.
En 2027, las faldas se consolidan como una pieza capaz de adaptarse a distintos estilos, desde los más clásicos hasta los más audaces. La propuesta de la temporada invita a experimentar con largos, texturas y combinaciones, sin dejar de lado la comodidad y la identidad de cada persona.