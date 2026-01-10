En la zona del Puerto de Santa Fe

¡Abrió “Costa Litoral” y festejó los 35 años de Santa Fe Producciones!

El nuevo espacio gastronómico de la Familia Fertonani es el más imponente de la ciudad: 500 metros cuadrados y capacidad para 600 cubiertos, con una terraza única al Dique. A su vez, el gran festejo de la productora de los eventos más importantes en la provincia.