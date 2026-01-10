¡Abrió “Costa Litoral” y festejó los 35 años de Santa Fe Producciones!
El nuevo espacio gastronómico de la Familia Fertonani es el más imponente de la ciudad: 500 metros cuadrados y capacidad para 600 cubiertos, con una terraza única al Dique. A su vez, el gran festejo de la productora de los eventos más importantes en la provincia.
Brindis y festejos en una noche marcada por los aniversarios y los nuevos proyectos.
Hace 35 años, Carlos Fertonani se animaba en soledad a empezar con los eventos y su combustible pasional era “el paddle” (ahora pádel). Hoy, 35 años después sigue teniendo esa misma pasión e inquietud de ir por más, pero con una estructura profesional de varias personas trabajando varias horas en sus oficinas de Santa Fe Producciones.
Sus dos pasiones definen por penal: la gastronomía que le gusta a los santafesinos y la organización de eventos cuyo abanico no tiene límites. Si bien la mayoría son deportivos, hubo hitos musicales, culturales, congresos y las llamadas “Misiones” de todo tipo en el exterior, desde la mayor feria de eventos y negocios turísticos en el mundo, hasta Los Palmeras, el “Chino” Maidana, los mundiales de rugby y las ventanas de Los Pumas en cualquier competencia.
Algunos de los eventos más emblemáticos organizados por Santa Fe Producciones.
En ese imaginario mano a mano de gastronomía-eventos, el 2025 fue un año increíble para sus empresas, pero también para su familia, el único y verdadero soporte de “cada locura”.
La Casa de la Chopería (con Altos de Chopería para eventos puntuales), la consolidación de Broders con sus hijos, la vuelta de Triferto, los 100.000 barrilles y el broche de oro del imponente Costa Litoral: primero recuperando la embarcación, única en Santa Fe para 100 pasajeros; después con la flamante e imponente estructura de 500 metros cuadrados y capacidad total de 600 cubiertos.
Espectáculos deportivos que marcaron la trayectoria de la productora.
“La hacemos simple para lo que hoy necesita el bolsillo de los santafesinos, una idea que heredé de “Guinche”, mi padre; y que hoy disfruto con mi madre (“Polola”), mis hijos (Tomy junto a Lucas) y mi esposa que es Carina. La cerveza helada, la mejor milanesa, las pizzas crocantes, los sándwiches clásicos: detrás de cada pedido, la calidad humana en atender a cada uno que nos elige”, explica Carlos.
Momentos destacados de competencias que convocaron a miles de personas.
En el año de los 35 años, Santa Fe Producciones jugó varios campeonatos al mismo tiempo de enero a diciembre: el soporte logístico para la Copa Santa Fe 2025, la más ambiciosa de la historia con 12 disciplinas; el Primer Congreso de Dirigentes Deportivos en la provincia de Santa Fe; la gira de “Eternos Laureles”, con las Copas de la Selección Argentina; la doble presentación de las Panteras con el vóley (primero Rosario y después Santa Fe); la despedida internacional de Juan Imhoff, máximo anotador de Los Pumas; el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico; las increíbles finales del TRL en Rosario y el broche de oro: la franquicia propia del litoral en el Super Rugby Américas: Capibaras XV.
Escenarios colmados durante eventos históricos organizados en la provincia.
En lo musical, Albel Pintos y Luciano Pereyra en Santa Fe más el apoyo a Los Pijos en Rosario; en lo organizativo, Jornadas Internacionales de Derecho Deportivo en la UNL; Encuentro de Economía Social; Foro Internacional de Mujeres Rurales; Encuentro Juventudes Región Centro. A nivel reconocimientos, doble distinción en los Premios Mice Awards 2025 en la Bolsa de Comercio, para Carlos Fertonani en lo personal y otro para Santa Fe Producciones.
Organizar dos mundiales de rugby, generar siete juegos de Los Pumas, tres presentaciones de Diego Armando Maradona, la llegada de Emanuel Ginóbili, el partido de Nalbandian, las peleas del “Chino” Maidana en Las Vegas y la creación de la Copa Santa Fe hace diez años son una parte del recorrido.
Recuerdos de grandes figuras del deporte que pasaron por Santa Fe.
“Éramos muy jóvenes. Yo tenía 22 años, tenía la necesidad de trabajar y sabía que al puerto a hombrear bolsas no iba a ir. En ese momento estaba de moda el pádel. Arrancamos organizando torneos porque Mario abría su complejo, el famoso Saavedra, y no sabía cómo hacerlo. Ahí empezó todo”, recuerda Carlitos. “Yo necesitaba difusión y publicidad para el evento, Carlos me dijo que sí de entrada; hoy su empresa es un monstruo sin límites”, recuerda Mario emocionado.
Eventos que dejaron huella en el calendario cultural y deportivo santafesino.
¿Cuál es lafórmulao elsecreto?, pregunta este medio. “Todo se logra porque hay equipo y porque hay una familia que te banca: ¡en 48 horas resolvemos cualquier cosa!. Pero si hay algo clave es el apoyo de la gente; el sponsor, el que compra la entrada, el que te da una palmada y también el que critica. Todo sirve para crecer, siempre apostando por la ciudad y soñando con una Santa Fe todos los días un poquito más grande”, asegura Carlos Fertonani, inaugurando el imponente Costa Litoral y celebrando los 35 años de la ya icónica Santa Fe Producciones, la natural incubadora de eventos en la provincia invencible.