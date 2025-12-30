Aniversario

Santa Fe Producciones cumple 35 años: “Esto es equipo, familia y entender a la gente”

Con emoción, memoria y una mirada comercial afianzada, Santa Fe Producciones celebró sus 35 años de historia. En diálogo con El Litoral, Carlos Fertonani repasó los inicios, los grandes hitos y la clave que atraviesa toda la trayectoria: interpretar lo que quiere el santafesino.