Santa Fe Producciones cumple 35 años: “Esto es equipo, familia y entender a la gente”
Con emoción, memoria y una mirada comercial afianzada, Santa Fe Producciones celebró sus 35 años de historia. En diálogo con El Litoral, Carlos Fertonani repasó los inicios, los grandes hitos y la clave que atraviesa toda la trayectoria: interpretar lo que quiere el santafesino.
Santa Fe Producciones cumple 35 años.
“Son dos sensaciones muy fuertes”, resume Carlos Fertonani al hablar del aniversario. Por un lado, la inauguración de El Costa Litoral; por otro, los 35 años de Santa Fe Producciones. “Lo más valioso que tenemos son los empleados, y eso fue lo que inauguramos: una fiesta hecha con los cocineros, los mozos, con todos. Fue algo medio griego, romano, todo junto”, describe, todavía con la emoción a flor de piel.
La celebración funcionó también como excusa para mirar hacia atrás. “¿Cómo pasa una película de 35 años así, medio rápido?”, se pregunta. Y enseguida responde desde el recuerdo: “Éramos muy jóvenes. Yo tenía 22 años, tenía la necesidad de trabajar y sabía que al puerto a hombrear bolsas no iba a ir”.
Santa Fe Producciones celebró sus 35 años de historia.
Los comienzos y una intuición clave
El punto de partida fue casi casual, pero revelador. “En ese momento estaba de moda el pádel. Arrancamos organizando torneos porque Mario abría su complejo y no sabía cómo hacerlo. Ahí empezamos”, cuenta Fertonani. De unos pocos complejos iniciales, la actividad creció de manera explosiva: “Llegó a haber 47 complejos con más de 100 canchas. Hoy hay algo parecido”.
Con el tiempo, los vínculos se profundizaron y el proyecto tomó otra dimensión. “Hicimos un equipo y una familia. Hasta el día de hoy tenemos una peña, nos seguimos encontrando y disfrutando de esa historia”, señala.
La celebración funcionó también como excusa para mirar hacia atrás.
Hitos que no se comparan entre sí
Cuando se le pregunta por los eventos más importantes, Fertonani es claro: “Es como preguntarme a qué hijo quiero más. No aplica”. Sin embargo, reconoce momentos que marcaron un antes y un después. “Hubo dos veces, en la misma ciudad, que miramos alrededor y dijimos: ‘Mirá lo que estamos haciendo’”.
Uno de esos recuerdos tiene escala internacional: “Estar en Las Vegas con la pelea de Maidana y Mayweather, y en ese mismo lugar con Los Palmeras, con nuestra música, fue increíble”. También menciona Los Ángeles, la calle de la fama y el Teatro Chino: “Todo eso tiene que ver con mostrar la santafesinidad, decir: acá estamos, esto es lo que somos”.
En esa lista aparecen también momentos icónicos como Los Palmeras con la filarmónica en el Obelisco y la llegada de figuras del deporte de elite como Manu Ginóbili.
“Son dos sensaciones muy fuertes”, resume Carlos Fertonani al hablar del aniversario. Foto: Matías Pintos.
Deporte, provincia y orgullo
El recorrido incluye una fuerte impronta federal. “La Copa Santa Fe es especial. Recorremos toda la provincia y vemos la cara de felicidad de los deportistas: ‘¿Vienen hasta acá? ¿Vienen los equipos grandes?’. Eso no tiene precio”, afirma. Y destaca que ya no se trata solo de fútbol: “Sumamos disciplinas, sumamos gente”.
El rugby ocupa un capítulo propio: “Hicimos siete partidos, dos mundiales. Cuando logramos traer un Mundial acá, te das cuenta de lo que se puede hacer cuando hay equipo”.
Los vínculos se profundizaron y el proyecto tomó otra dimensión. Foto: Matías Pintos.
Resolver, siempre en equipo
Para Fertonani, nada de esto sería posible sin una estructura sólida. “Todo se logra porque hay equipo y porque hay una familia que te banca. En 48 horas resolvemos cualquier cosa”, dice. Y suma otro factor clave: “El apoyo de la gente. El sponsor, el que compra la entrada, el que te da una palmada y también el que critica. Todo sirve”.
Para Fertonani, nada de esto sería posible sin una estructura sólida. Foto: Matías Pintos.
Leer a la ciudad
En el plano comercial, la clave está clara: “Tratamos de interpretar lo que quiere el santafesino”. Esa idea atraviesa cada proyecto gastronómico y cada espacio. “Hoy la gente tiene una necesidad económica, quiere salir igual. Entonces aparece el menú más accesible, la muzzarella más barata. Es servicio, precio y acompañar a la ciudad”.
Esa lógica explica la presencia constante en los momentos de expansión urbana: la Costanera, el centro, las nuevas zonas de encuentro. “Cuando la ciudad creció, estuvimos. Cuando hubo que apostar, apostamos”.
Entre tantos recuerdos, hay uno que Fertonani destaca desde lo personal y lo colectivo: “Traer a Diego Maradona fue una locura. Y lo más importante fue poder agradecerle en vida. Tres veces. De eso se trata esta noche: agradecer cuando la gente está”.
A 35 años del inicio, Santa Fe Producciones celebra su historia con la misma convicción que la hizo crecer. “Hacemos lo que sabemos hacer, hace más de 30 años, y lo hacemos pensando en la gente”, resume Fertonani. Una frase que funciona como balance, pero también como hoja de ruta para lo que viene.