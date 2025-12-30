#HOY:

Santa Fe Producciones cumple 35 años: “Esto es equipo, familia y entender a la gente”

Con emoción, memoria y una mirada comercial afianzada, Santa Fe Producciones celebró sus 35 años de historia. En diálogo con El Litoral, Carlos Fertonani repasó los inicios, los grandes hitos y la clave que atraviesa toda la trayectoria: interpretar lo que quiere el santafesino.

Santa Fe Producciones cumple 35 años. Foto: Matías Pintos.Santa Fe Producciones cumple 35 años. Foto: Matías Pintos.
“Son dos sensaciones muy fuertes”, resume Carlos Fertonani al hablar del aniversario. Por un lado, la inauguración de El Costa Litoral; por otro, los 35 años de Santa Fe Producciones. “Lo más valioso que tenemos son los empleados, y eso fue lo que inauguramos: una fiesta hecha con los cocineros, los mozos, con todos. Fue algo medio griego, romano, todo junto”, describe, todavía con la emoción a flor de piel.

La celebración funcionó también como excusa para mirar hacia atrás. “¿Cómo pasa una película de 35 años así, medio rápido?”, se pregunta. Y enseguida responde desde el recuerdo: “Éramos muy jóvenes. Yo tenía 22 años, tenía la necesidad de trabajar y sabía que al puerto a hombrear bolsas no iba a ir”.

Foto: Matías PintosSanta Fe Producciones celebró sus 35 años de historia. Foto: Matías Pintos.

Los comienzos y una intuición clave

El punto de partida fue casi casual, pero revelador. “En ese momento estaba de moda el pádel. Arrancamos organizando torneos porque Mario abría su complejo y no sabía cómo hacerlo. Ahí empezamos”, cuenta Fertonani. De unos pocos complejos iniciales, la actividad creció de manera explosiva: “Llegó a haber 47 complejos con más de 100 canchas. Hoy hay algo parecido”.

Con el tiempo, los vínculos se profundizaron y el proyecto tomó otra dimensión. “Hicimos un equipo y una familia. Hasta el día de hoy tenemos una peña, nos seguimos encontrando y disfrutando de esa historia”, señala.

Foto: Matías PintosLa celebración funcionó también como excusa para mirar hacia atrás. Foto: Matías Pintos.

Hitos que no se comparan entre sí

Cuando se le pregunta por los eventos más importantes, Fertonani es claro: “Es como preguntarme a qué hijo quiero más. No aplica”. Sin embargo, reconoce momentos que marcaron un antes y un después. “Hubo dos veces, en la misma ciudad, que miramos alrededor y dijimos: ‘Mirá lo que estamos haciendo’”.

Uno de esos recuerdos tiene escala internacional: “Estar en Las Vegas con la pelea de Maidana y Mayweather, y en ese mismo lugar con Los Palmeras, con nuestra música, fue increíble”. También menciona Los Ángeles, la calle de la fama y el Teatro Chino: “Todo eso tiene que ver con mostrar la santafesinidad, decir: acá estamos, esto es lo que somos”.

En esa lista aparecen también momentos icónicos como Los Palmeras con la filarmónica en el Obelisco y la llegada de figuras del deporte de elite como Manu Ginóbili.

Foto: Matías Pintos“Son dos sensaciones muy fuertes”, resume Carlos Fertonani al hablar del aniversario. Foto: Matías Pintos.

Deporte, provincia y orgullo

El recorrido incluye una fuerte impronta federal. “La Copa Santa Fe es especial. Recorremos toda la provincia y vemos la cara de felicidad de los deportistas: ‘¿Vienen hasta acá? ¿Vienen los equipos grandes?’. Eso no tiene precio”, afirma. Y destaca que ya no se trata solo de fútbol: “Sumamos disciplinas, sumamos gente”.

El rugby ocupa un capítulo propio: “Hicimos siete partidos, dos mundiales. Cuando logramos traer un Mundial acá, te das cuenta de lo que se puede hacer cuando hay equipo”.

Foto: Matías PintosLos vínculos se profundizaron y el proyecto tomó otra dimensión. Foto: Matías Pintos.

Resolver, siempre en equipo

Para Fertonani, nada de esto sería posible sin una estructura sólida. “Todo se logra porque hay equipo y porque hay una familia que te banca. En 48 horas resolvemos cualquier cosa”, dice. Y suma otro factor clave: “El apoyo de la gente. El sponsor, el que compra la entrada, el que te da una palmada y también el que critica. Todo sirve”.

Foto: Matías PintosPara Fertonani, nada de esto sería posible sin una estructura sólida. Foto: Matías Pintos.

Leer a la ciudad

En el plano comercial, la clave está clara: “Tratamos de interpretar lo que quiere el santafesino”. Esa idea atraviesa cada proyecto gastronómico y cada espacio. “Hoy la gente tiene una necesidad económica, quiere salir igual. Entonces aparece el menú más accesible, la muzzarella más barata. Es servicio, precio y acompañar a la ciudad”.

Esa lógica explica la presencia constante en los momentos de expansión urbana: la Costanera, el centro, las nuevas zonas de encuentro. “Cuando la ciudad creció, estuvimos. Cuando hubo que apostar, apostamos”.

Agradecer en vida

Entre tantos recuerdos, hay uno que Fertonani destaca desde lo personal y lo colectivo: “Traer a Diego Maradona fue una locura. Y lo más importante fue poder agradecerle en vida. Tres veces. De eso se trata esta noche: agradecer cuando la gente está”.

A 35 años del inicio, Santa Fe Producciones celebra su historia con la misma convicción que la hizo crecer. “Hacemos lo que sabemos hacer, hace más de 30 años, y lo hacemos pensando en la gente”, resume Fertonani. Una frase que funciona como balance, pero también como hoja de ruta para lo que viene.

