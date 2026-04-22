Higiene y bienestar

Guía de limpieza: cómo eliminar ácaros y moho del colchón para un descanso saludable

La acumulación de sudor y piel muerta favorece la proliferación de organismos que afectan la salud respiratoria. Expertos recomiendan una rutina de desinfección cada seis meses utilizando productos caseros como bicarbonato y vinagre.