El colchón es uno de los elementos del hogar que más residuos invisibles acumula. Según especialistas, el calor y la humedad corporal crean el entorno ideal para que prosperen los ácaros del polvo, principales responsables del asma alérgica y diversas afecciones nasales.
Guía de limpieza: cómo eliminar ácaros y moho del colchón para un descanso saludable
La acumulación de sudor y piel muerta favorece la proliferación de organismos que afectan la salud respiratoria. Expertos recomiendan una rutina de desinfección cada seis meses utilizando productos caseros como bicarbonato y vinagre.
Para garantizar un entorno seguro, es fundamental realizar una limpieza profunda al menos dos veces al año.
Paso a paso para un "reinicio" del colchón
La higiene comienza con la ropa de cama. Los expertos sugieren retirar todos los textiles y lavarlos a una temperatura de entre 40 °C y 60 °C para eliminar microorganismos de forma efectiva.
- Ventilación: mientras se lava la ropa de cama, es vital dejar el colchón "al desnudo" con las ventanas abiertas. Esto ayuda a eliminar la humedad retenida durante la noche.
- Aspirado: se debe aspirar toda la superficie, haciendo hincapié en las costuras y bordes. En colchones de fibras naturales, se recomienda usar un cepillo suave para no dañar el material.
- Tratamiento con bicarbonato: espolvorear una capa de bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar olores y absorber la humedad restante. Se debe dejar actuar algunas horas antes de retirarlo.
- Desinfección de manchas: para olores persistentes, se puede utilizar una mezcla de vinagre blanco diluido. En caso de manchas en colchones de espuma, la espuma de afeitar es una alternativa eficaz: se deja actuar 15 minutos y se retira con un paño húmedo, evitando siempre empapar el material.
Prevención y mantenimiento
El uso de un protector de colchón es la barrera más efectiva contra la suciedad. Este accesorio debe lavarse con la misma frecuencia que las sábanas para evitar que los residuos orgánicos lleguen a la estructura del colchón.
Asimismo, los especialistas recomiendan el uso de fibras naturales como el algodón o la lana, que regulan mejor la temperatura y reducen la sudoración nocturna. El secado final es clave: antes de armar la cama, el colchón debe estar completamente seco al tacto; la luz solar directa puede potenciar la desinfección gracias a los rayos UV, siempre que el ambiente esté libre de polen.