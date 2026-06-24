La moda internacional experimenta una profunda transformación donde la influencia asiática redefine por completo las siluetas de la temporada.
Influencia asiática: cuáles son las prendas y siluetas que arrasan en la temporada 2026
Impulsada por las grandes pasarelas, el auge de la cultura pop coreana y la estética urbana, la moda oriental redefine las tendencias actuales. Una combinación perfecta entre minimalismo, tradición y molderías de género neutro.
Impulsada de forma conjunta por diseñadores de vanguardia, el fenómeno masivo del pop coreano y la consolidación de la estética urbana, esta tendencia se impone con fuerza en las calles a través de prendas que logran equilibrar el minimalismo moderno con la riqueza de la indumentaria tradicional.
El gran secreto de su aceptación radica en una fusión clave: se conserva la simbología histórica pero se priorizan las caídas limpias, las molderías funcionales y los cortes de género neutro.
En las colecciones actuales, los motivos tradicionales se reinterpretan manteniendo sus rasgos más reconocibles, como el cuello mao, los alamares y los bordados sumamente trabajados, adaptándolos a tejidos tecnológicos y cortes rectos aptos para el día a día.
Tanto firmas internacionales como etiquetas locales traducen esta corriente en opciones sumamente accesibles para el armado de looks cotidianos, a veces mediante prendas completas y otras a través de sutiles detalles de impacto, como volúmenes importantes y mangas sumamente destacadas.
Las piezas clave
El icónico vestido qipao se posiciona firmemente como la pieza estrella para los looks de noche. Las pasarelas exhiben sofisticadas versiones en largos midi y mini que conservan el clásico cuello mao y el característico cierre lateral.
Mientras que las propuestas más apegadas a la tradición recurren a géneros nobles como las sedas satinadas y los bordados artesanales, las alternativas más osadas incorporan transparencias y nuevos juegos de largos, dentro de una estética que prioriza la fuerza de la forma por sobre el exceso decorativo.
Además de los vestidos que serpentean y estilizan la silueta, la oleada asiática pone un énfasis muy marcado en las prendas holgadas y las molderías de espíritu minimalista. Las camisas con botones de nudo chino, los kimonos adaptados para el uso urbano y los sets de dos piezas de líneas puras y rectas ganan terreno en el placard actual.
De esta manera, gracias a chaquetas urbanas de impronta tradicional y qipaos confeccionados en texturas completamente novedosas, los modelos históricos se transforman en prendas contemporáneas ideales para darle un giro de frescura a este año.