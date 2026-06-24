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El toque oriental

Influencia asiática: cuáles son las prendas y siluetas que arrasan en la temporada 2026

Impulsada por las grandes pasarelas, el auge de la cultura pop coreana y la estética urbana, la moda oriental redefine las tendencias actuales. Una combinación perfecta entre minimalismo, tradición y molderías de género neutro.

Influencia asiática.Influencia asiática.
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La moda internacional experimenta una profunda transformación donde la influencia asiática redefine por completo las siluetas de la temporada.

Impulsada de forma conjunta por diseñadores de vanguardia, el fenómeno masivo del pop coreano y la consolidación de la estética urbana, esta tendencia se impone con fuerza en las calles a través de prendas que logran equilibrar el minimalismo moderno con la riqueza de la indumentaria tradicional.

El gran secreto de su aceptación radica en una fusión clave: se conserva la simbología histórica pero se priorizan las caídas limpias, las molderías funcionales y los cortes de género neutro.

moda asiáticaEl toque oriental domina la pasarela y la calle.

En las colecciones actuales, los motivos tradicionales se reinterpretan manteniendo sus rasgos más reconocibles, como el cuello mao, los alamares y los bordados sumamente trabajados, adaptándolos a tejidos tecnológicos y cortes rectos aptos para el día a día.

Tanto firmas internacionales como etiquetas locales traducen esta corriente en opciones sumamente accesibles para el armado de looks cotidianos, a veces mediante prendas completas y otras a través de sutiles detalles de impacto, como volúmenes importantes y mangas sumamente destacadas.

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Las piezas clave

El icónico vestido qipao se posiciona firmemente como la pieza estrella para los looks de noche. Las pasarelas exhiben sofisticadas versiones en largos midi y mini que conservan el clásico cuello mao y el característico cierre lateral.

Mientras que las propuestas más apegadas a la tradición recurren a géneros nobles como las sedas satinadas y los bordados artesanales, las alternativas más osadas incorporan transparencias y nuevos juegos de largos, dentro de una estética que prioriza la fuerza de la forma por sobre el exceso decorativo.

moda asiáticaPrendas y siluetas que arrasan en la temporada 2026.

Además de los vestidos que serpentean y estilizan la silueta, la oleada asiática pone un énfasis muy marcado en las prendas holgadas y las molderías de espíritu minimalista. Las camisas con botones de nudo chino, los kimonos adaptados para el uso urbano y los sets de dos piezas de líneas puras y rectas ganan terreno en el placard actual.

De esta manera, gracias a chaquetas urbanas de impronta tradicional y qipaos confeccionados en texturas completamente novedosas, los modelos históricos se transforman en prendas contemporáneas ideales para darle un giro de frescura a este año.

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