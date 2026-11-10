Cuando se acerca el final del año, algo cambia en el ambiente de las organizaciones. Se aceleran los cierres, se revisan los objetivos que quedaron pendientes, se arman los presupuestos del año siguiente y, en simultáneo, el cuerpo empieza a pasar factura de los meses acumulados. Quien trabaja en una empresa conoce esta sensación: queremos llegar, pero llegamos cansados.
Fin de año, cansancio acumulado: cómo sostener el último tramo
Entre cierres, presupuestos y balances, octubre trae un cansancio que no es solo del calendario. Entenderlo a tiempo permite cuidar a los equipos y terminar el año con algo más que agotamiento.
Ese cansancio no es debilidad ni falta de compromiso. Es el resultado natural de sostener ritmo, exigencia y cambios durante meses, muchas veces sin pausas reales de recuperación. Y suele agravarse en esta época porque se superponen dos cargas: la del trabajo propio de los cierres y la emocional de los balances personales, las expectativas de las fiestas y la sensación de “no llegué a todo lo que me propuse”.
Señales para no ignorar
El cuerpo suele avisar antes que la mente: un sueño que no repara, irritabilidad, dificultad para concentrarse, ganas de postergarlo todo, más errores que de costumbre. En los equipos se nota en reuniones más cortantes, menos iniciativa y una tendencia a resolver todo con urgencia. Cuando estas señales se normalizan (“es fin de año, es lo que hay”), el desgaste se acumula y es más difícil de revertir.
Qué puede hacer un líder
Primero, priorizar de verdad. No todo lo pendiente tiene que cerrarse antes de diciembre: decidir qué se hace, qué se posterga y qué se abandona es una decisión de liderazgo que alivia más que cualquier beneficio. Segundo, reconocer. Después de meses de trabajo, hacer visible lo logrado, por pequeño que parezca, devuelve sentido y energía. Tercero, cuidar los ritmos: respetar horarios, evitar reuniones innecesarias y proteger espacios de descanso. Y cuarto, abrir conversaciones sobre cómo está el equipo, no solo sobre cómo van los números.
Qué puede hacer cada persona
Ordenar el cierre en lugar de acumular culpa: hacer una lista de lo logrado en el año, no solo de lo pendiente. Definir pocas prioridades para las semanas que quedan. Cuidar lo básico (dormir, moverse, desconectar), que es lo primero que se sacrifica y lo que más sostiene. Y planificar descansos reales, con desconexión, no solo días libres con el celular en la mano.
Un ritual de cierre, por simple que sea (agradecer, escribir qué aprendí, soltar lo que no pudo ser), ayuda al cerebro a registrar el ciclo como completo.
Terminar el año no tiene que ser una carrera de resistencia. Como suelo decir en los talleres: por favor, desconectemos para conectar. Los mejores comienzos nacen de cierres bien hechos.
Verónica Dobronich es speaker internacional y experta en Inteligencia Emocional. HR Influencer N.º 1 de Argentina 2024. Más información en verodobronich.com