Acuerdos de amor

Matrimonios lavanda: la nueva forma de vincularse que elige la Generación Z

Una tendencia que comenzó como un recurso para ocultar la orientación sexual durante el siglo XX, hoy resurge transformada: los llamados matrimonios lavanda vuelven a estar en agenda, resignificados por jóvenes de la Generación Z que los ven como una estrategia de convivencia, estabilidad económica y redefinición del amor.