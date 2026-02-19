Meditación y alimentación intuitiva: la fórmula de Millie Bobby Brown para combatir el estrés
La protagonista de "Stranger Things" comparte sus técnicas para mantener un cuerpo y una mente sana. Por qué decidió alejarse de las redes sociales y cómo es su nueva rutina de autocuidado a los 21 años.
Para Millie Bobby Brown, el final de una era está marcando el comienzo de una transformación personal profunda. Tras una década interpretando a la icónica "Eleven" en Stranger Things, la actriz británica de 22 años ha decidido bajar el ritmo y priorizar algo que el estrellato temprano suele arrebatar: el equilibrio físico y emocional.
En una reciente entrevista, la joven empresaria y estrella de Hollywood compartió los pilares de su nueva rutina, diseñada para sanar las presiones de haber crecido bajo el ojo público.
El camino no fue sencillo. Brown confesó que la transición fuera de los sets de Netflix le permitió reencontrarse con su propia identidad, lejos de los guiones y las caracterizaciones. "He pasado más tiempo siendo otra persona que siendo yo misma", reflexionó la actriz, quien ahora utiliza su plataforma para promover un estilo de vida consciente y saludable.
Salud mental: meditación y desconexión digital
El primer gran cambio en la vida de Millie ha sido su enfoque en la salud mental. La actriz reveló que practica meditación diaria para combatir la ansiedad que le generó la exposición mediática constante. Además, impuso reglas estrictas sobre el uso de las redes sociales, delegando el manejo de sus perfiles para evitar los comentarios tóxicos que la afectaron durante su adolescencia.
"Aprender a decir 'no' y establecer límites fue el secreto para recuperar mi paz", aseguró. Este equilibrio emocional se complementa con su vida en su granja, rodeada de animales y naturaleza, un entorno que ella describe como su "lugar seguro" para desconectar del bullicio de Los Ángeles y Londres.
En cuanto a lo físico, la creadora de la línea de cosméticos Florence by Mills ha dejado atrás las dietas restrictivas. Su enfoque actual se basa en la alimentación intuitiva, priorizando alimentos frescos y orgánicos, pero permitiéndose disfrutar de sus comidas favoritas sin culpas.
Para ella, el ejercicio ya no es una obligación estética, sino una herramienta de bienestar: opta por el yoga y las caminatas largas con sus perros en lugar de extenuantes rutinas de gimnasio.
Este cambio de paradigma también se refleja en su piel. Millie ha sido una de las principales defensoras de la "belleza real", mostrándose sin maquillaje y hablando abiertamente sobre sus brotes de acné, derribando los estándares de perfección que Hollywood impone a las actrices jóvenes.
El futuro profesional desde la calma
A pesar de estar en la cima de su carrera, con proyectos como Damsel y la expansión de su marca de belleza, Brown asegura que su prioridad ahora es la calidad sobre la cantidad. El compromiso con su bienestar emocional la ha llevado a ser más selectiva con sus papeles, buscando historias que no solo la desafíen como actriz, sino que también respeten sus tiempos de descanso.
Con su reciente matrimonio con Jake Bongiovi, la actriz parece haber encontrado la estabilidad necesaria para encarar esta nueva etapa de su vida. Su mensaje es claro: el éxito profesional no sirve de nada si no se cultiva primero el amor propio y la salud interna. Un ejemplo de madurez para una generación que la sigue de cerca y que hoy la ve más fuerte y equilibrada que nunca.