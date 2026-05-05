La edición 2026 de la Met Gala quedó envuelta en controversia luego de que se confirmara que Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa Lauren Sánchez Bezos serán los principales patrocinadores y copresidentes honorarios del evento. La designación generó críticas en distintos sectores que cuestionan el rol de grandes fortunas en una gala vinculada al arte.
Polémica por Bezos en la Met Gala y el look con referencia artística de su esposa
La designación del empresario como patrocinador principal generó cuestionamientos y protestas, mientras la elección estética de su pareja sumó debate por su fuerte inspiración en una obra icónica y su carga simbólica.
En los últimos días, aparecieron en calles y estaciones de metro de Nueva York mensajes que rechazan la participación de la pareja. Algunas de estas acciones incluyeron llamados a boicotear el evento, al que consideran una muestra excesiva de riqueza.
Críticas por vínculos políticos
Detrás de la campaña se encuentra el grupo británico “Everyone Hates Elon”, que, según sus voceros, apunta no solo contra Elon Musk, sino también contra otros multimillonarios con fuerte influencia económica y política.
Parte de las críticas hacia Bezos se relacionan con su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto donde se cuestionan recortes en el financiamiento de las artes. Este aspecto profundizó el debate sobre el rol de los grandes empresarios en eventos culturales de alto perfil.
El look de Lauren Sánchez
La elección de Lauren Sánchez Bezos como figura central también generó repercusión por su estilismo. Su vestido, de líneas estructuradas, escote pronunciado y estética sofisticada, remitió al icónico retrato de John Singer Sargent.
La obra, que en su momento provocó controversia por su sensualidad y por desafiar las normas sociales, con el tiempo se consolidó como un símbolo de audacia femenina y construcción de identidad.
El paralelismo con Sánchez se vuelve evidente: al igual que la figura retratada en aquella pintura, la empresaria se ubica en un espacio donde convergen la exposición pública, el poder y la mirada social. Su look reinterpretó ese imaginario desde una perspectiva actual, con una silueta ceñida, hombros marcados y una propuesta que combinó elegancia clásica con una fuerte carga simbólica.
Evento con impacto global
La Met Gala, creada en 1948, evolucionó hasta convertirse en uno de los eventos más influyentes de la moda y el espectáculo. Desde la década de 1990, bajo la dirección de Anna Wintour, se consolidó como una plataforma internacional que reúne a figuras destacadas de distintas industrias.
En paralelo, la exposición “El arte del vestuario”, que se inaugurará el 10 de mayo en el Instituto del Traje del museo, propondrá un recorrido sobre la relación entre el cuerpo y la indumentaria a lo largo de la historia.