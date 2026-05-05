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Polémica por Bezos en la Met Gala y el look con referencia artística de su esposa

La designación del empresario como patrocinador principal generó cuestionamientos y protestas, mientras la elección estética de su pareja sumó debate por su fuerte inspiración en una obra icónica y su carga simbólica.

Lauren Bezos y Anna Wintour compartieron protagonismo en una gala atravesada por la polémica.Lauren Bezos y Anna Wintour compartieron protagonismo en una gala atravesada por la polémica.
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La edición 2026 de la Met Gala quedó envuelta en controversia luego de que se confirmara que Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa Lauren Sánchez Bezos serán los principales patrocinadores y copresidentes honorarios del evento. La designación generó críticas en distintos sectores que cuestionan el rol de grandes fortunas en una gala vinculada al arte.

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En los últimos días, aparecieron en calles y estaciones de metro de Nueva York mensajes que rechazan la participación de la pareja. Algunas de estas acciones incluyeron llamados a boicotear el evento, al que consideran una muestra excesiva de riqueza.

Activists project protest messages, highlighting issues of wealth inequality, climate accountability, and labor rights, onto the facade of a building which can be seen from Jeff Bezos' penthouse, on the eve of the Met Gala, the star-studded fundraiser known for its extravagant fashion and high-profile guests, in New York City, U.S., May 3, 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado REFILE - ADDING INFORMATION " onto the facade of a building which can be seen from Jeff Bezos' penthouse'Críticas a Bezos en la gala y el simbolismo del vestido de su esposa.

Críticas por vínculos políticos

Detrás de la campaña se encuentra el grupo británico “Everyone Hates Elon”, que, según sus voceros, apunta no solo contra Elon Musk, sino también contra otros multimillonarios con fuerte influencia económica y política.

Parte de las críticas hacia Bezos se relacionan con su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto donde se cuestionan recortes en el financiamiento de las artes. Este aspecto profundizó el debate sobre el rol de los grandes empresarios en eventos culturales de alto perfil.

El look de Lauren Sánchez

La elección de Lauren Sánchez Bezos como figura central también generó repercusión por su estilismo. Su vestido, de líneas estructuradas, escote pronunciado y estética sofisticada, remitió al icónico retrato de John Singer Sargent.

Lauren Sanchez Bezos poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLauren Sanchez Bezos en la Met Gala. Crédito: REUTERS.

La obra, que en su momento provocó controversia por su sensualidad y por desafiar las normas sociales, con el tiempo se consolidó como un símbolo de audacia femenina y construcción de identidad.

El paralelismo con Sánchez se vuelve evidente: al igual que la figura retratada en aquella pintura, la empresaria se ubica en un espacio donde convergen la exposición pública, el poder y la mirada social. Su look reinterpretó ese imaginario desde una perspectiva actual, con una silueta ceñida, hombros marcados y una propuesta que combinó elegancia clásica con una fuerte carga simbólica.

Lauren Sanchez Bezos poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLauren Sanchez Bezos en la Met Gala. Crédito: REUTERS.

Evento con impacto global

La Met Gala, creada en 1948, evolucionó hasta convertirse en uno de los eventos más influyentes de la moda y el espectáculo. Desde la década de 1990, bajo la dirección de Anna Wintour, se consolidó como una plataforma internacional que reúne a figuras destacadas de distintas industrias.

Lauren Sanchez Bezos and Anna Wintour speak during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026.Lauren Sanchez Bezos y Anna Wintour en la Met Gala.

En paralelo, la exposición “El arte del vestuario”, que se inaugurará el 10 de mayo en el Instituto del Traje del museo, propondrá un recorrido sobre la relación entre el cuerpo y la indumentaria a lo largo de la historia.

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