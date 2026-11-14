Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

La crianza en un mundo digital plantea nuevos desafíos para las familias, desde decidir cuándo entregar el primer celular hasta establecer límites al tiempo frente a las pantallas. Para Sebastián Bortnik, experto en tecnología, la clave no está en prohibir, sino en generar espacios de desconexión y fomentar actividades como la lectura y el deporte.
Sábado 14 de noviembre
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La crianza digital requiere recuperar espacios de desconexión y revisar los hábitos tecnológicos de toda la familia.
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Durante una charla en Santa Fe, el especialista advirtió que encontrar un equilibrio todavía es una tarea pendiente y sostuvo que los adultos deben asumir la responsabilidad de acompañar y regular los hábitos digitales de sus hijos.
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