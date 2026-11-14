Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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La crianza digital requiere recuperar espacios de desconexión y revisar los hábitos tecnológicos de toda la familia.

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La crianza en un mundo digital plantea nuevos desafíos para las familias, desde decidir cuándo entregar el primer celular hasta establecer límites al tiempo frente a las pantallas. Para Sebastián Bortnik, experto en tecnología, la clave no está en prohibir, sino en generar espacios de desconexión y fomentar actividades como la lectura y el deporte.

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Durante una charla en Santa Fe, el especialista advirtió que encontrar un equilibrio todavía es una tarea pendiente y sostuvo que los adultos deben asumir la responsabilidad de acompañar y regular los hábitos digitales de sus hijos.

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